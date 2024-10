Camille Combal de retour sur NRJ pour animer l’après-midi, après le départ de Cauet

NRJ mise sur une figure connue de ses auditeurs pour sa rentrée radio 2024. Camille Combal, animateur vedette de TF1, revient sur les ondes d’NRJ pour prendre les rênes de la tranche horaire de 16h à 19h, une case autrefois occupée par Sébastien Cauet. L’annonce, faite le lundi 30 septembre, marque un retour aux sources pour Combal, qui avait débuté sa carrière sur NRJ en 2006 avant de rejoindre Virgin Radio en 2008.

Camille Combal : Un retour temporaire aux origines

Après plusieurs années à la télévision, où il a animé des émissions phares comme « Danse avec les stars », « Qui veut gagner des millions ? », et « Camille & images » sur TF1, Camille Combal a choisi de revenir sur NRJ. Cependant, ce retour est pour l’instant limité jusqu’en décembre, comme l’a précisé la radio : « Et après on voit », a confié un cadre de la station.

Camille Combal prendra ainsi la relève de la tranche d’après-midi en semaine, en remplacement de Sébastien Cauet. Cette nouvelle intervention sera qualifiée « d’évènementielle », signifiant une certaine souplesse dans l’engagement pour la suite. Son émission, intitulée « Drive », débutera d’ici quelques jours et sera diffusée de 16h à 19h.

Cauet écarté de l’antenne après des accusations

Le départ de Sébastien Cauet a marqué une page importante pour NRJ. Figure incontournable de la radio depuis trente ans, il avait animé la tranche de l’après-midi jusqu’à novembre 2023, moment où il a été écarté suite à des accusations de viols et d’agression sexuelle sur mineures. Mis en examen, l’animateur conteste fermement toutes les accusations portées contre lui. À la suite de ces événements, NRJ a déclaré le contrat avec Cauet « caduc » en janvier 2024.

En attendant l’arrivée de Camille Combal, c’est Louis Daubé qui avait assuré la continuité avec une émission provisoire. Pour la nouvelle saison, Daubé conserve son « SuperShow NRJ », diffusé de 22 heures à minuit.

Un contexte délicat pour NRJ

Le retour de Camille Combal intervient dans un contexte difficile pour NRJ. Le groupe a récemment été informé par l’Arcom du non-renouvellement de la fréquence TNT de NRJ 12, son principal canal de télévision créé en 2005. Maryam Salehi, directrice déléguée du groupe, a qualifié cette décision d' »incompréhensible » et a annoncé son intention d’utiliser « toutes les voies de recours » pour faire annuler cette décision, portée maintenant devant le Conseil d’État. Ce climat incertain complique la projection d’avenir pour NRJ 12, qui maintient cependant la stabilité de sa programmation pour la saison à venir, misant notamment sur l’adaptation du format australien « My Kitchen Rules » et d’autres divertissements en prime time.

Dans le même temps, NRJ a tenu à rassurer sur la continuité de ses émissions phares. Manu Levy, autre animateur vedette de la station, a annoncé avoir prolongé son contrat pour deux années supplémentaires, malgré quelques « galères », en référence aux accusations de harcèlement moral déposées par quatre anciens collègues. NRJ se concentre donc sur la stabilité de sa grille en espérant que l’arrivée de Camille Combal attirera de nouveaux auditeurs et contribuera à redynamiser l’audience de la station.

Pour Camille Combal, ce retour sur NRJ représente un véritable « retour aux sources », à un moment où la station se repositionne pour l’avenir. Les auditeurs pourront ainsi retrouver sa personnalité énergique chaque après-midi, au moins jusqu’à la fin de l’année, en attendant de voir ce que réserve l’avenir pour cette collaboration.