Calogero se lance dans une comédie musicale inspirée du « Comte de Monte-Cristo »

Après des années à rêver de ce projet, Calogero annonce officiellement qu’il travaille sur sa toute première comédie musicale, inspirée du célèbre roman Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas. Dans une interview exclusive avec RTL, le chanteur a partagé son enthousiasme pour ce projet artistique d’envergure, qu’il qualifie de rêve personnel.

« Je veux rendre hommage au chef-d’œuvre de Dumas en créant quelque chose de grandiose et classique », a confié Calogero, ajoutant qu’il travaille en étroite collaboration avec son frère ainsi que son producteur, Thierry Suc, connu pour ses collaborations sur des spectacles tels que Starmania et Résiste. Calogero, passionné par l’histoire du XIXe siècle, considère cette adaptation comme un projet profondément personnel, souhaitant capturer l’essence d’une vengeance « intelligente et positive », comme celle d’Edmond Dantès.

Le chanteur a déjà commencé à composer des morceaux il y a un an et souhaite que la mise en scène mise davantage sur des mouvements que sur de la danse traditionnelle. Quant au casting, Calogero indique qu’il sera probablement constitué d’artistes inconnus, bien qu’il tienne à participer activement à la sélection.

Le projet est ambitieux et ne verra probablement le jour qu’en 2027 ou 2028, Calogero affirmant vouloir prendre le temps nécessaire pour créer un spectacle à la hauteur du roman légendaire.

Alice Leroy