Budget 2025 : Michel Barnier retarde la présentation à l’Assemblée nationale au 9 octobre

Dans le cadre des préparatifs du projet de budget pour 2025, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé qu’il transmettrait les lettres plafonds aux députés « dans la journée ». Cette décision intervient alors que Matignon envisage de déposer le projet de budget à l’Assemblée nationale le 9 octobre, décalant ainsi la date initiale du 1er octobre.

Éric Coquerel, député LFI-NFP et président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, avait menacé de se rendre directement à Matignon pour obtenir les lettres plafonds, qui définissent les crédits alloués à chaque ministère. Selon les sources proches de Barnier, des discussions ont eu lieu avec Coquerel, aboutissant à cet engagement de transmission rapide des documents budgétaires.

Michel Barnier prévoit également de présenter son projet de budget devant l’Assemblée nationale le 9 octobre, au lieu du 1er, afin de mieux préparer sa déclaration de politique générale prévue début octobre. Cette réorganisation du calendrier budgétaire témoigne des efforts du gouvernement pour répondre aux exigences de transparence et de dialogue avec les représentants élus.

Éric Coquerel a exprimé son impatience concernant la réception des lettres plafonds. « Il faut qu’on ait ces lettres de plafond », a-t-il insisté, soulignant l’importance de disposer de ces documents pour une analyse approfondie du budget. Faute de les recevoir dans les délais légaux, Coquerel et son collègue Charles de Courson (Liot) envisagent de se rendre à Matignon dès mardi prochain pour obtenir les informations nécessaires.

Le Premier ministre assure que les lettres plafonds ont bien été envoyées, mais reconnaît que leur disponibilité reste problématique. « Normalement, il y a une loi organique qui fixe le fait que nous ayons les documents budgétaires fin juillet. Or, ces documents ont été envoyés, mais nous ne pouvons pas en disposer », a-t-il déclaré.

Cette situation met en lumière les tensions entre le gouvernement et l’Assemblée nationale concernant la gestion et la transparence des documents budgétaires. Alors que le calendrier budgétaire est ajusté, l’attention reste focalisée sur la capacité du gouvernement à fournir les informations nécessaires pour une discussion parlementaire efficace et éclairée.