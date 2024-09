Bruno Retailleau porte plainte contre Raphaël Arnault pour propos diffamatoires sur les forces de l’ordre

Le nouveau ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé mardi 24 septembre son intention de porter plainte contre le député insoumis Raphaël Arnault. Cette décision fait suite à un tweet controversé publié par Arnault le 21 septembre, dans lequel il accusait les forces de l’ordre d’avoir commis un « assassinat de Kanaks » en Nouvelle-Calédonie. Ces propos ont fait suite à la mort de deux jeunes Kanaks lors d’une intervention du GIGN près de Nouméa.

Assassinat de kanaks par les forces policières 🇫🇷 envoyées spécialement à 17 000 km, couvre-feu instauré en Martinique face aux révoltes contre la vie chère : c’est l’actualité coloniale de notre pays cette semaine.



Tu m’étonnes que ça soutienne aussi fort la politique 🇮🇱 — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) September 21, 2024

Invité sur Europe 1-CNews, Retailleau a fermement condamné les accusations du député, qualifiant ses propos de diffamatoires. « Toutes celles et ceux qui mettent une cible dans le dos de nos policiers et gendarmes me trouveront en travers de leur route », a déclaré le ministre, soulignant la gravité des accusations. Selon lui, Raphaël Arnault, qui est fiché S, « affirme que les forces de l’ordre ont prémédité un meurtre », ce qu’il juge inacceptable.

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, après le tweet anti-police du député LFI-NFP Raphaël Arnault : «Je saisirai le procureur de la République, je porterai plainte», dans #LaGrandeInterview pic.twitter.com/6rBAZ8ChMu — CNEWS (@CNEWS) September 24, 2024

Les faits remontent à la nuit du 18 au 19 septembre, où deux habitants de la tribu kanak de Saint-Louis ont été mortellement blessés par un tir du GIGN. Selon le procureur de Nouméa, les gendarmes avaient été menacés par des individus armés lors d’une mission d’observation. Bruno Retailleau a insisté sur le rôle crucial des forces de l’ordre, qu’il décrit comme « le bouclier de la République », et a annoncé que la justice serait saisie face à tout propos dénigrant leur action. Cette plainte marque un nouvel épisode dans les tensions entre le gouvernement et La France insoumise, particulièrement sur les questions de « violences policières ».