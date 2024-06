Bruno Retailleau : LR Indépendants et critiques de Macron avant les législatives

Le Président des sénateurs Les Républicains (LR), Bruno Retailleau, a fermement rejeté l’idée d’une coalition avec le parti présidentiel. « On n’en est certainement pas là », a-t-il déclaré ce lundi sur France Bleu Loire Océan, réaffirmant ainsi la « ligne d’indépendance » de son parti. Retailleau a critiqué sévèrement le bilan d’Emmanuel Macron, notamment sur les plans économique et sécuritaire.

Retailleau n’a pas mâché ses mots en dénonçant « 1 000 milliards de dette supplémentaire depuis 2017 », qualifiant cette augmentation de fardeau pour les générations futures. Il a également pointé du doigt la politique migratoire du président et l’explosion de l’insécurité en France. Selon le sénateur, le bilan d’Emmanuel Macron est sans appel : « il est mauvais ».

À l’approche du second tour des législatives, Retailleau envisage deux scénarios possibles. Le premier serait une cohabitation si Emmanuel Macron faisait face à une majorité absolue de l’opposition, une situation qui s’est produite à trois reprises sous la Ve République. Le second scénario, qu’il redoute davantage, serait l’absence totale de majorité, menant à une crise de régime et à un blocage politique.

Malgré ses critiques, Retailleau ne demande pas la démission d’Emmanuel Macron en cas de défaite de son camp. « Je suis gaulliste et respectueux des institutions de la Ve République », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de respecter le choix des Français et la stabilité institutionnelle.

Bruno Retailleau maintient fermement la position indépendante des LR, refusant toute idée de coalition avec le parti présidentiel tout en critiquant sévèrement le bilan de Macron. Alors que les législatives approchent, l’avenir politique de la France reste incertain, avec des scénarios allant de la cohabitation à une possible crise de régime.