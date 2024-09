Bruno Pelat, compagnon d’Iris Mittenaere, jugé pour violences conjugales

Le jeune homme de 22 ans, Bruno Pelat, petit ami de l’ancienne Miss France Iris Mittenaere, comparaît aujourd’hui devant le tribunal de Paris pour des faits présumés de violences conjugales et usage de stupéfiants. Selon les premières informations du parquet, les incidents auraient eu lieu dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre au domicile de Bruno Pelat. Iris Mittenaere, 31 ans, blessée à la main, a déposé plainte via la plateforme numérique d’accompagnement des victimes, menant à la garde à vue du jeune héritier.

Bruno Pelat, jusqu’ici inconnu du grand public, appartient à une puissante dynastie d’hommes d’affaires. Petit-fils de Roger-Patrice Pelat, un proche de François Mitterrand, il est le fils d’Olivier Pelat, fondateur de la société Euroéquipements, spécialisée dans la construction de bureaux et hôtels à travers le pays. La famille Pelat est classée parmi les 100 familles les plus riches de France, avec une fortune estimée à 1,6 milliard d’euros, les plaçant à la 78e position du classement des plus grandes fortunes professionnelles de France, selon le magazine Challenges.

En parallèle de ses affaires familiales, Bruno Pelat est également président d’Apollon Investments, une société immobilière qu’il a fondée en 2023. Malgré cette influence dans le milieu des affaires, le jeune homme est resté très discret, loin des feux des projecteurs auxquels est habituée sa compagne. Iris Mittenaere, couronnée Miss France et Miss Univers en 2016, avait opté pour une communication plus discrète sur cette relation, comparée à sa précédente union avec l’influenceur Diego El Glaoui.

Le couple n’a pas encore réagi publiquement à cette affaire. Le procès, prévu en comparution immédiate, a été renvoyé à une date ultérieure, à la demande de la partie civile. Pour l’heure, l’enquête suit son cours pour éclaircir les circonstances exactes de cette nuit et déterminer la nature des violences subies par la jeune femme. Cette affaire vient s’ajouter à d’autres cas récents de violences conjugales impliquant des personnalités publiques, ravivant le débat sur la protection des victimes et la prévention de ce fléau.

Alice Leroy