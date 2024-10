« Bruno Liljefors, la Suède sauvage » : l’art animalier s’invite au Petit Palais

Le Petit Palais consacre une rétrospective inédite à Bruno Liljefors, l’un des maîtres de la peinture animalière scandinave, jusqu’au 16 février 2025. Intitulée « Bruno Liljefors, la Suède sauvage », l’exposition réunit plus d’une centaine d’œuvres – peintures, dessins et photographies – issues des plus grandes collections suédoises telles que le Nationalmuseum de Stockholm et le musée de Göteborg. Pour la première fois en France, le public est invité à découvrir l’univers poétique et réaliste d’un artiste qui a su capturer la beauté brute et complexe de la nature suédoise.

L’intimité de la faune nordique : un regard inédit

À travers cette exposition, le Petit Palais offre un véritable voyage dans la nature suédoise, mettant en lumière la relation entre les animaux et leur environnement. Hiboux perchés dans des forêts enneigées, renards en embuscade ou lièvres au pelage changeant selon les saisons : chaque toile de Liljefors dévoile la fragilité et la puissance de la vie sauvage. L’artiste, surnommé le « prince des animaliers » à la fin du XIXe siècle, s’est inspiré de ses longues heures d’observation pour créer des scènes d’un réalisme troublant. Il se cachait souvent dans des affûts ou grimpait aux arbres pour mieux observer sans déranger. Son approche, presque scientifique, s’accompagne d’un traitement pictural unique influencé par le japonisme, mêlant détails minutieux et compositions dynamiques.

Une scénographie immersive et poétique

L’exposition est agencée de façon chronologique et thématique, permettant aux visiteurs d’explorer l’évolution artistique de Liljefors et sa fascination pour la nature. Les œuvres, souvent de grands formats, offrent des panoramas spectaculaires de la faune et de la flore suédoises. La scénographie intimiste plonge les visiteurs dans une atmosphère calme et sereine, recréant la sensation d’une promenade dans les bois nordiques. Le Petit Palais a ainsi su transformer ses espaces en un véritable écrin, propice à la contemplation de cet art vibrant de vie.

Un artiste aux multiples influences

Bien qu’il soit peu connu en France, Bruno Liljefors est une figure majeure de la peinture scandinave, à l’instar de Carl Larsson et Anders Zorn. Son œuvre, profondément marquée par les théories de l’évolution de Charles Darwin, explore la lutte pour la survie dans la nature. Loin d’idéaliser la faune, Liljefors montre la cruauté et la beauté de la vie sauvage : un prédateur attrapant sa proie, un rapace nourrissant ses petits avec un lièvre fraîchement capturé. Ses compositions allient un souci de précision documentaire à une esthétique décorative qui évoque l’art japonais. Le résultat est à la fois poétique et réaliste, et témoigne de son talent unique pour saisir le mouvement et l’essence des animaux dans leur milieu naturel.

Un hommage à l’héritage artistique suédois

L’exposition « Bruno Liljefors, la Suède sauvage » est le dernier volet d’une série dédiée aux grands maîtres scandinaves initiée par le Petit Palais. Elle conclut ainsi un cycle commencé avec Carl Larsson en 2014 et poursuivi avec Anders Zorn en 2017. En présentant cette rétrospective, le musée rend hommage à un artiste dont l’œuvre invite à reconsidérer notre relation avec le vivant. Pour ceux qui souhaitent s’évader le temps d’une visite, cette exposition offre une plongée fascinante dans un monde où la nature, bien qu’indomptée, se révèle dans toute sa splendeur.