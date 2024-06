Bruno Le Maire : “les palais de la République” sont plein de “conseillers cloportes”

Bruno le Maire, ministre de l’économie placé sur un siège éjectable depuis la dissolution, a mis en cause jeudi, sur le plateau de TV5 monde, les “conseillers cloportes” qui rongent les “parquets des palais de la République” et qu’il vaut mieux “ne pas écouter”. Dans son viseur : Bruno Roger-Petit, conseiller du Président et Pierre Charron, ex-sénateur sarkozyste, dont il se dit qu’ils ont été les artisans de la dissolution. Les cloportes “c’est très difficile de s’en débarrasser” ajoute-t-il, tout en demandant aux membres de l’exécutif de “rester à leur place”.

"Les parquets des palais de la République sont plein de cloportes. Ils sont dans les rainures des parquets, c’est très difficile de s’en débarrasser. Le mieux : ne pas les écouter" cingle Bruno Le Maire sur BRP et les conseillers de Macron. Wow. pic.twitter.com/Ddeviu99Rj — Nils Wilcke (@paul_denton) June 20, 2024

Le ministre de l’économie défend ces derniers jours son bilan avec hargne, et évoquait hier devant les organisations patronales “7 années de travail qui pourraient être foutues en l’air par 7 jours de décisions”. Il appelle en outre à ne pas “se laisser séduire par les sirènes du RN”, tout en fustigeant le programme économique du NFP.

Aux chefs d'entreprise, entrepreneurs, artisans, commerçants : ne cédez pas aux sirènes du Rassemblent national. Sept années de politique économique et de stabilité fiscale peuvent être foutues en l’air en sept jours.



La politique, ce n’est pas TikTok. Nous sommes peut-être… pic.twitter.com/cSwQlQSrzL — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) June 20, 2024

Marie-E Desmaisons