Bruno de Sa envoûte le Festival d’Ambronay avec sa voix exceptionnelle

La 45e édition du Festival d’Ambronay, placée sous le thème « La voix est libre », célèbre l’art du chant sous toutes ses formes. Du soliste à l’opéra en passant par le grand chœur et le madrigal, cette édition met en lumière les plus grandes voix du répertoire baroque à travers 28 concerts, ateliers, rencontres, et conférences. Dans le cadre exceptionnel de l’abbaye d’Ambronay, inscrite comme « petite cité de caractère », les visiteurs ont l’occasion d’admirer des artistes d’exception jusqu’au 6 octobre.

Dès l’ouverture du festival, vendredi 13 septembre, le sopraniste brésilien Bruno de Sa a ébloui l’audience avec son interprétation du Stabat Mater de Pergolèse. D’une voix rare et d’une agilité impressionnante, il a captivé l’Abbatiale, notamment lors de sa prestation émotive du célèbre air Vidit suum dulcem natum. Soutenu par l’ensemble polonais Oh ! Orkiestra dirigé par Martyna Pastuszka, Bruno de Sa a démontré son talent avec une puissance vocale touchant directement les émotions du public.

Le festival, qui s’est imposé comme une référence internationale dans la redécouverte de la musique ancienne, continue d’offrir des moments uniques. De la beauté des chants sacrés à l’élégance des madrigaux, cette édition fait la part belle à la diversité des voix et des émotions humaines. Une programmation riche, dans un cadre patrimonial, pour célébrer l’universalité et la magie de la musique baroque.

Alice Leroy