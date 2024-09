Brigitte Bardot fête ses 90 ans : « J’en ai marre de cet anniversaire ! »

L’icône du cinéma français Brigitte Bardot célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire, un âge qu’elle accueille avec une pointe d’humour et de lassitude. « J’en ai marre de cet anniversaire ! C’est adorable, mais au bout d’un moment, ça n’arrête pas ! Je préférais avoir 20 ans ! », a-t-elle confié à l’AFP depuis sa demeure de Saint-Tropez, où elle mène désormais une vie loin des projecteurs. Née le 28 septembre 1934, l’actrice mythique est devenue un symbole d’émancipation et de féminité dans les années 1960 avant de se retirer du cinéma pour se consacrer à la défense des animaux.

Au sommet de sa carrière, Bardot a marqué les esprits avec des films comme Et Dieu créa la femme (1956), réalisé par Roger Vadim, où elle interprétait une jeune femme libre, en proie aux désirs masculins. Ce rôle la propulse au rang de sex-symbol mondial, cristallisant les fantasmes et les polémiques autour de sa personne. « Je pense que j’étais dans le monde cinématographique la première femme dépouillée de tout artifice, naturelle », expliquait-elle lors d’une interview sur France 3 en 2003.

Parmi les autres œuvres marquantes de sa carrière, Le Mépris (1963) de Jean-Luc Godard est souvent cité comme l’un des sommets de la Nouvelle Vague. Adapté d’un roman d’Alberto Moravia, le film explore les tensions conjugales dans un univers où cinéma et pouvoir se mêlent. Brigitte Bardot y incarne Camille, une femme tourmentée par la jalousie et le désamour, dans une performance qui restera gravée dans les mémoires.

Loin des caméras depuis son retrait du cinéma en 1973, B.B. a trouvé un autre terrain d’expression à travers son engagement pour la cause animale. Elle a fondé la Fondation Brigitte Bardot en 1986, consacrant son temps et sa renommée à la défense des droits des animaux. « Je veux passer le reste de ma vie à m’occuper de la défense animale. Et je crois que j’aurai beaucoup de travail », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Forte de sa notoriété et de son influence, Bardot ne cesse de rappeler l’importance de son combat. « Je fuis l’humanité, et j’ai une solitude silencieuse qui me va très bien », confiait-elle à l’AFP. À 90 ans, celle qui fut l’un des visages les plus célèbres du cinéma mondial continue de fasciner, tout en restant fidèle à elle-même, loin des honneurs et des mondanités.

Alice Leroy