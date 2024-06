Brigitte Bardot exprime son inquiétude pour la santé d’Alain Delon

Ce vendredi 7 juin 2024, Brigitte Bardot a partagé ses préoccupations concernant la santé d’Alain Delon lors d’une interview avec RTL. Placé sous curatelle renforcée depuis le 4 avril dernier, l’acteur, âgé de 88 ans, lutte contre un cancer, des problèmes cardiaques et les séquelles d’un AVC. Il nécessite des soins quotidiens et une attention constante.

Brigitte Bardot, amie de longue date d’Alain Delon, est profondément affectée par sa situation. « Ce qui lui arrive m’atteint profondément. Ça me fait mal, » a-t-elle confié, exprimant sa douleur face à la maladie de son ami et aux conflits familiaux qui entourent ce dernier. Bardot craint que Delon soit mal entouré et ne reçoive pas l’amour et le soutien dont il a besoin pour affronter ses problèmes de santé. « Je pense qu’il aurait besoin de beaucoup d’amour, de compréhension et de tendresse, » a-t-elle ajouté.

Malheureusement, Bardot ne peut plus entrer en contact direct avec Delon : « On ne parle pas à Alain, c’est interdit de parler à Alain. Mais je peux, de temps en temps, avoir de ses nouvelles. » Malgré cette distance, leur amitié reste forte, Delon ayant lui-même témoigné de leur lien profond dans son livre l’année dernière.

Alain Delon, vivant reclus dans sa demeure de Douchy, est au cœur d’une bataille juridique entre ses enfants, bien que ces derniers aient mis de côté leurs différends pour demander sa mise sous curatelle renforcée, accordée par le tribunal de Montargis en avril. Ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon, se relaient désormais à son chevet pour veiller sur lui, partageant parfois des photos de l’acteur avec ses fans.

Déjà en janvier, Brigitte Bardot avait exprimé son indignation face à la médiatisation du conflit familial, qualifiant la situation de « lamentable de médiocrité ». Pour Bardot, Alain Delon reste une icône sublime représentant la France avec panache, et elle espère qu’il recevra enfin l’amour et la compréhension qu’il mérite en cette période difficile.