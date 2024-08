Bras de fer entre Trump et Harris pour le débat télévisé

La campagne présidentielle américaine connaît une nouvelle tension, alors que Donald Trump et Kamala Harris sont en désaccord sur l’organisation d’un débat télévisé. L’ancien président et la vice-présidente, tous deux candidats pour la prochaine élection, divergent sur la date et le lieu de cette confrontation médiatique.

Un débat disputé

Donald Trump, lors d’un meeting en Géorgie, a proposé un débat sur Fox News le 4 septembre. Il a annoncé cet arrangement sur sa plateforme Truth Social, espérant couper l’élan de Kamala Harris, dont la campagne a gagné en popularité après le retrait de Joe Biden de la course à la présidence. Ce retrait, intervenu suite à une performance jugée décevante lors d’un débat précédent, a placé Harris au centre de l’attention démocrate.

En réponse, l’équipe de campagne de Kamala Harris a insisté pour maintenir le débat initialement prévu avec Joe Biden sur ABC, fixé au 10 septembre. Harris a contesté la proposition de Trump, l’accusant de fuir un débat sur une chaîne neutre et préférant Fox News, qu’elle qualifie de favorable à l’ancien président. Sur X, elle a affirmé qu’elle se rendrait au débat du 10 septembre et a invité Trump à en faire autant.

Controverses et accusations

Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a qualifié de «inapproprié» le maintien du débat sur ABC après le retrait de Biden, accusant la chaîne de partialité. Il a également qualifié Harris de «trop trouillarde» pour accepter un débat plus tôt. Trump, de son côté, a critiqué la capacité mentale de sa rivale à le confronter dans un «vrai débat». Il a insisté sur le fait que la date du 4 septembre, en Pennsylvanie devant un public, était la plus appropriée, car elle précède le début du vote anticipé.

Campagnes et stratégies

Alors que la confrontation directe reste incertaine, les deux candidats continuent leur campagne électorale. Kamala Harris, soutenue par plus de la moitié des délégués démocrates, est désormais la candidate officielle de son parti. Elle annoncera prochainement le choix de son colistier pour la vice-présidence. Le duo débutera une tournée dans sept États clés, intensifiant ainsi leur mobilisation.

De son côté, Trump continue d’organiser des meetings pour mobiliser ses partisans, avec une attention particulière portée sur les États stratégiques. Les comparaisons entre les rassemblements des deux candidats ne manqueront pas d’influencer l’opinion publique, alors que chacun cherche à s’imposer dans la course à la Maison Blanche.

La tension entre Trump et Harris quant à l’organisation du débat reflète les enjeux considérables de cette élection, marquée par des stratégies de communication et des accusations réciproques. Le public attend maintenant de voir si les deux candidats parviendront à un accord pour une confrontation télévisée, ou si la polémique continuera à enflammer la scène politique américaine.