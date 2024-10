Box-office : « Beetlejuice, Beetlejuice » franchit le million d’entrées, « L’heureuse élue » séduit le public, « Emmanuelle » rate son démarrage

La saison cinématographique d’octobre débute en fanfare avec de belles performances pour certains films et des déconvenues pour d’autres. Tim Burton peut se réjouir : Beetlejuice, Beetlejuice, la suite de son classique de 1988, dépasse la barre symbolique du million de spectateurs après seulement trois semaines en salles. Avec 257 671 nouvelles entrées cette semaine, le film totalise désormais 1,23 million de tickets vendus, confirmant le retour triomphal de Michael Keaton dans le rôle du démon farceur et de Jenna Ortega, nouvelle figure montante du cinéma fantastique. La comédie d’horreur, entre humour noir et effets spéciaux nostalgiques, s’impose comme l’un des succès de cet automne.

En deuxième position, la comédie française L’heureuse élue fait une entrée remarquée. Le film porté par Camille Lellouche, Michèle Laroque et Gérard Darmon, a attiré 206 815 spectateurs dès sa première semaine d’exploitation. Réalisée par Frank Bellocq, cette comédie suit les déboires d’une jeune femme embauchée pour se faire passer pour la fiancée d’un homme lors d’un dîner familial. Une comédie qui mise sur des dialogues savoureux et un casting de charme pour séduire le public.

Déceptions pour « Emmanuelle » et « Mégalopolis »

En revanche, le remake du film érotique culte des années 1970, Emmanuelle, réalisé par Audrey Diwan et porté par Noémie Merlant, n’a pas convaincu. Avec seulement 14 000 entrées, le long-métrage échoue à entrer dans le top 10 et se classe à la 14e place du box-office. Ce résultat décevant pourrait s’expliquer par une approche plus dramatique et moins sulfureuse, qui n’a pas su raviver l’intérêt autour de ce mythe du cinéma français.

Autre échec relatif : Mégalopolis, le dernier film de Francis Ford Coppola, peine à trouver son public. Après une réception mitigée au Festival de Cannes, cette fresque futuriste, décrite comme « une épopée romaine dans une Amérique moderne en pleine décadence », ne rassemble que 136 309 spectateurs. Malgré un budget colossal de 120 millions de dollars, dont une partie financée par Coppola lui-même, le film semble condamné à suivre la voie de ses derniers projets qui n’avaient pas su séduire le grand public.

« Le Comte de Monte-Cristo » poursuit sa course triomphale

Parmi les succès français, Le Comte de Monte-Cristo reste indétrônable dans le cœur des spectateurs. L’adaptation du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, avec Pierre Niney dans le rôle-titre, enregistre encore 178 660 nouvelles entrées. Cumulant désormais 8,69 millions de spectateurs, ce film d’aventure historique se hisse comme l’un des plus gros succès de l’année, talonné par Un p’tit truc en plus.

En cinquième position, Les Graines du figuier sauvage, primé à Cannes, réalise un excellent démarrage avec 109 086 entrées, ce qui lui permet d’afficher la meilleure moyenne de fréquentation de la semaine.

Le box-office de cette semaine met en lumière les contrastes du cinéma actuel : alors que certaines franchises renaissent de leurs cendres avec succès, d’autres projets ambitieux ou audacieux ne parviennent pas à s’imposer face à des attentes parfois démesurées.

Classement du box-office (25 septembre – 1er octobre 2024) :

Beetlejuice, Beetlejuice : 257 671 entrées (1 236 222 au total) L’heureuse élue : 206 815 entrées Le Comte de Monte-Cristo : 178 660 entrées (8 693 527 au total) Le Fil : 141 496 entrées (519 448 au total) Mégalopolis : 136 309 entrées Les Graines du figuier sauvage : 109 086 entrées (232 401 au total) Ni chaînes ni maîtres : 107 642 entrées (26 927 au total) Les Barbares : 75 306 entrées (196 655 au total) Emilia Perez : 71 881 entrées (933 939 au total) Speak No Evil : 71 332 entrées (200 702 au total)

La semaine prochaine s’annonce tout aussi disputée avec l’arrivée de plusieurs nouveautés très attendues. Il reste à voir si Tim Burton conservera la tête du classement ou si un nouveau challenger viendra bouleverser ce palmarès.