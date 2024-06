Boris Vallaud (PS) : nouveau Premier Ministre potentiel à gauche ?

Au micro de Paul Larrouturou, journaliste à LCI, Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale et ancien secrétaire général adjoint à l’Élysée sous François Hollande, a déclaré se sentir « capable » d’assumer le rôle de Premier ministre. Cette affirmation place Vallaud comme un candidat sérieux pour Matignon.

Ce député des Landes, compagnon de Najat Vallaud-Belkacem et président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, est connu pour son engagement pour la justice sociale et fiscale. Ce diplômé de l’ENA dans la même promotion qu’Emmanuel Macron, ajoute son nom à la liste des potentiels premiers ministres en cas de victoire du Front Populaire (en plus de Mélenchon, Ruffin, Autain, Tondelier…).

