Booba au sommet du Golden Coast : Entre succès, controverses et nouvelles ambitions

Ce dimanche, Booba a conclu la première édition du festival Golden Coast, entièrement dédié au rap, qui s’est tenu près de Dijon. À 47 ans, le rappeur star a pris d’assaut la scène principale, clôturant l’événement avec son style inimitable.

profitant de cette occasion, Booba a accordé une interview au Parisien, il a expliqué pourquoi il avait choisi de participer à ce festival : un geste symbolique en retour à Christian Allex, le fondateur du Golden Coast, qui l’avait programmé pour la première fois dans un festival en 2017. « Le rap en France reste sous-estimé malgré sa popularité », a-t-il affirmé, critiquant la manière dont la musique est souvent ignorée par les grandes radios. Il a également exprimé sa satisfaction quant au succès de son titre « Dolce Camara », qu’il considère comme l’un des plus grands hits de sa carrière.

Concernant son avenir musical, Booba a évoqué la possibilité de continuer à sortir des titres, même après avoir déclaré que son album « Ad Vitam Aeternam » serait le dernier. Il a aussi partagé ses ambitions dans d’autres genres musicaux, notamment la house et l’électro, et a mentionné son intérêt pour le cinéma et la production. Le rappeur a également abordé sa participation aux festivals, exprimant son admiration pour Bigflo et Oli, qui ont organisé le « Rose Festival » à Toulouse, tout en s’interrogeant sur l’absence de festivals lancés par d’autres grands noms du rap.

Sur la question des influenceurs, Booba a révélé les défis juridiques auxquels il a été confronté, tout en saluant le soutien qu’il a reçu du public et des collectifs. En ce qui concerne les récentes controverses, Booba a critiqué Zola et Koba LaD, dénonçant ce qu’il considère comme un manque de responsabilité dans le milieu du rap. Il a aussi exprimé son désintérêt pour les Jeux olympiques, jugeant leur couverture médiatique comme indécente face aux problèmes sociaux actuels. Enfin, il a partagé son avis tranché sur Aya Nakamura, la qualifiant de « surcotée » et critiquant son manque d’engagement public. Pour Booba, la liberté d’expression et l’authenticité demeurent des valeurs essentielles, même dans un monde où ces principes semblent de plus en plus menacés.