Bonnie Banane remporte le Prix Joséphine 2024 pour son album « Nini »

La chanteuse Bonnie Banane a été récompensée jeudi 26 septembre par le Prix Joséphine 2024 pour son deuxième album Nini. Cette distinction, considérée comme une alternative aux Victoires de la musique, a été décernée lors d’une cérémonie au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Ce prix met en avant la diversité musicale et la représentativité des artistes, en réponse aux critiques de manque de diversité adressées aux cérémonies traditionnelles. « Bonnie Banane évolue au-delà des genres, cherchant toujours à brouiller les frontières entre eux », ont souligné les organisateurs.

Bonnie Banane, de son vrai nom Anaïs Thomas, s’est fait connaître en 2012 avec le titre « Muscles » et a rapidement imposé son style unique, mêlant R’n’B, jazz et chanson française. Nini, son album couronné, explore les émotions humaines avec une approche musicale expérimentale. Le jury, présidé par le rappeur et comédien Disiz et composé de dix artistes dont la chanteuse November Ultra (lauréate de la première édition en 2022), a salué l’originalité et la profondeur de son œuvre.

La joie intense de Bonnie Banane, lauréate du @prixjosephine 2024 pour son album “Nini” 💗💿 pic.twitter.com/jVkVfjqR0j — FIP 📻 (@fipradio) September 26, 2024

Le Prix Joséphine comprend également un volet décerné par un jury 18/20 ans, qui a choisi de récompenser le rappeur Luidji pour son album Saison 00. Cette catégorie, composée de jeunes auditeurs, vise à promouvoir les nouveaux talents et à donner une voix aux jeunes mélomanes. Saison 00, un disque mêlant jazz et pop avec des paroles empreintes de mélancolie, a été applaudi pour sa sensibilité et son exploration des souvenirs d’enfance et d’adolescence de l’artiste.

Créé en 2022, le Prix Joséphine – qui tire son nom de Joséphine Baker et du titre Osez Joséphine d’Alain Bashung – se distingue par sa volonté de mettre en lumière la qualité de la production musicale française, quel que soit le genre : rap, chanson, électro ou jazz. L’initiative fait écho à l’émergence d’autres événements comme Les Flammes, une cérémonie dédiée au rap et à ses courants, qui cherche également à corriger les biais de représentation dans le paysage musical.

Alice Leroy