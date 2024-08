Blinken en Israël: « Peut-être la dernière chance » pour une trêve à Gaza

Le Secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé, lors de sa visite à Tel-Aviv ce lundi 19 août, que la situation actuelle pourrait représenter la dernière opportunité pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Cette déclaration a été faite après plus de dix mois de conflits continuels dans la bande de Gaza.

Au cours de sa rencontre avec le président israélien Isaac Herzog, Blinken a souligné l’urgence et l’importance cruciale de cette phase des négociations, marquant ainsi son neuvième voyage dans la région depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. « C’est un moment décisif, probablement la meilleure et peut-être la dernière chance de ramener les otages à la maison, d’obtenir un cessez-le-feu et de promouvoir une paix et sécurité durables, » a déclaré Blinken.

Durant sa visite, Blinken a également mis en lumière la nécessité d’éviter toute escalade ou provocation qui pourrait saboter les efforts de paix en cours. Il a prévu de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter plus avant des démarches possibles vers la pacification et la stabilisation de la région.

Isaac Herzog, dont le rôle est essentiellement protocolaire, a réitéré l’espoir israélien de voir les otages capturés le 7 octobre par des commandos du Hamas être libérés le plus tôt possible. « Il n’y a pas de cause humanitaire plus grande que celle du retour de nos otages, » a affirmé Herzog.

Cette série de rencontres et déclarations intervient dans un contexte de tension accrue et de lassitude générale face à la longueur et à l’intensité du conflit. Les yeux sont désormais tournés vers les résultats de ces efforts diplomatiques intensifs, qui pourraient potentiellement marquer un tournant décisif pour l’avenir de la région.