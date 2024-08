Bilan sécuritaire des JO de Paris 2024 : Gérald Darmanin annonce 200 interpellations

Une semaine après l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, a présenté un premier bilan sécuritaire. Lors d’une conférence de presse à Saint-Denis ce vendredi 2 août, il a mis en avant les « excellents chiffres » de la sécurité, attribués à une forte présence policière et gendarmique.

Chiffres de la délinquance en baisse

Gérald Darmanin a annoncé que depuis le début des Jeux, 200 personnes ont été interpellées, dont 180 placées en garde à vue. « Nous avons enregistré une baisse de 24 % des vols avec violence et de 8 % des vols de véhicules. Tous les indicateurs de la délinquance sont en nette diminution, probablement en raison de la forte présence des forces de l’ordre sur le terrain », a-t-il déclaré.

Menaces et mesures de sécurité

Le ministre a évoqué diverses menaces pesant sur la compétition, incluant les violences de droit commun, les mouvements de foule, les cyberattaques, les drones, et le terrorisme. Il a mentionné que plusieurs actions violentes ont été déjouées par les services de renseignement, sans fournir plus de détails. « Nous interpellons quotidiennement des individus susceptibles de passer à l’acte », a-t-il précisé, ajoutant que 700 mesures administratives et judiciaires avaient été prises depuis le début de l’année, dont 200 sont encore en cours.

Géopolitique et sécurité des délégations

Gérald Darmanin a reconnu que la situation géopolitique, notamment le conflit israélo-palestinien, constituait une menace pour la sécurité des Jeux. Il a assuré que toutes les délégations, y compris celles des pays arabes et d’Israël, bénéficient d’une protection minutieuse et de forces spéciales engagées. « Nous veillons à ce que tous puissent venir soutenir leurs équipes sans risque d’agression », a-t-il affirmé.

Héritage sécuritaire pour l’Île-de-France

Le dispositif de sécurité mis en place pour les Jeux olympiques restera en vigueur jusqu’à la fin des compétitions, y compris les Jeux paralympiques. Gérald Darmanin a souligné que ce dispositif laissera un « héritage » durable en matière de sécurité pour l’Île-de-France, avec davantage de vidéoprotections, de nouveaux commissariats, et des équipes supplémentaires. « Ce dispositif contribuera également à la lutte contre la drogue et la contrebande de tabac », a-t-il ajouté.

Enquête sur les sabotages SNCF

Interrogé sur l’enquête en cours concernant les sabotages sur le réseau SNCF avant l’ouverture des Jeux, Gérald Darmanin n’a pas souhaité commenter davantage, renvoyant à des déclarations ultérieures.

Alice Leroy