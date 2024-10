BFMTV lance BFM2, une nouvelle chaîne 100% digitale

Le paysage médiatique français s’élargit avec le lancement officiel de BFM2, la nouvelle chaîne d’information 100% digitale du groupe CMA Media. L’annonce a été faite ce lundi 30 septembre 2024, marquant une étape importante pour le groupe après la rentrée et la réorganisation de ses grilles de programmes sur BFMTV et ses autres chaînes (RMC Story, RMC Découverte, etc.).

Un complément à BFMTV

Portée par le slogan « BFM2, deux fois plus d’infos », cette nouvelle chaîne entend se distinguer par son format exclusivement numérique, disponible sur les box, les télévisions connectées, et via une application mobile. Elle est pilotée par Julien Mielcarek, responsable des nouveaux médias, et Athénaïs Keller, rédactrice en chef de la rédaction numérique.

À l’occasion de cette annonce, Nicolas de Tavernost, nouveau vice-président de CMA Media et président du comité stratégique du groupe, a fait sa première apparition publique dans ses nouvelles fonctions. « BFM2 ne remplace pas BFMTV, mais s’ajoute à son offre, en proposant un contenu différent et complémentaire », a-t-il déclaré lors d’une conférence retransmise en direct sur YouTube.

Une nouvelle chaîne sans grille linéaire

Julien Mielcarek a précisé que BFM2 n’adoptera pas une grille de programmes classique. La chaîne ne sera pas incarnée par des présentateurs en plateau, mais proposera des directs spécifiques, couvrant des événements variés en politique, culture, sport, et sciences, en plus de contenus digitaux exclusifs comme des podcasts filmés.

Athénaïs Keller a confirmé que la rédaction numérique, qui s’est renforcée avec l’arrivée récente de nouveaux journalistes et techniciens, comptera une trentaine de membres. « BFM2 permettra aux téléspectateurs de compléter les informations de BFMTV », a-t-elle expliqué.

Entièrement digitale, BFM2 est accessible sur les box SFR (canal 92), Free (canal 161), et bientôt Bouygues Telecom (canal 243), ainsi que sur les télévisions connectées comme Samsung TV+, Molotov, et TCL. Des discussions sont en cours avec MyCanal et Orange pour élargir encore cette diffusion.

Nicolas de Tavernost a souligné que cette nouvelle offre s’inscrit dans une stratégie d’évolution progressive de CMA Media, qui s’appuie sur un « état d’esprit entrepreneurial ». Selon lui, l’objectif est de maintenir la position de BFMTV en tant que chaîne d’opinions diverses, tout en affrontant la concurrence féroce de CNews.

Réorganisation à la tête de BFMTV

Le lancement de BFM2 intervient alors que BFMTV connaît de profonds changements. Le 1er octobre marquera le départ de plusieurs dirigeants clés : Marc-Olivier Fogiel, Hervé Béroud, et Arthur Dreyfuss, qui quitteront leurs postes respectifs au sein du groupe Altice. Fabien Namias, ancien de LCI, prendra les rênes de BFMTV, avec Jean-Philippe Baille, ex-directeur de l’information de Radio France, à la direction de l’information du groupe.

Face à la concurrence croissante de CNews, qui a déjà dépassé BFMTV en audience à plusieurs reprises, ces nouveaux dirigeants auront la tâche délicate de réajuster la stratégie éditoriale, sans pour autant transformer BFMTV en une chaîne d’opinion. BFM2 pourrait être l’une des clés de ce repositionnement.