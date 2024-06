Bernard Arnault détrôné… Jeff Bezos est de nouveau le plus riche du monde

Depuis le jeudi 30 mai 2024, Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, n’est plus l’homme le plus riche du monde. Selon le dernier classement Bloomberg, il a été surpassé par Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, qui détient désormais une fortune estimée à 205 milliards de dollars, contre 203 milliards pour Arnault.

Jeff Bezos a vu sa fortune croître de manière significative au cours des derniers mois, gagnant près de 28 milliards de dollars depuis le début de l’année. Cette remontée impressionnante contraste avec la situation de Bernard Arnault, dont la fortune a diminué de 4,4 milliards de dollars sur la même période. L’ascension de Bezos marque un retournement de situation notable après avoir perdu la tête du classement l’année précédente.

La méthode de calcul utilisée par Bloomberg pour évaluer les fortunes des milliardaires a joué un rôle clé dans cette réorganisation du classement. Depuis mars, Bloomberg a modifié sa manière de valoriser les actifs de Bernard Arnault. Plutôt que de considérer la capitalisation de la holding Christian Dior SE, qui détient une participation majoritaire dans LVMH, Bloomberg valorise désormais directement les actions de LVMH détenues par la famille Arnault. Ce nouveau mode de calcul a initialement permis à la fortune d’Arnault de bondir de 30 millions de dollars.

Cependant, malgré cet avantage méthodologique, les performances boursières récentes de LVMH ont fortement impacté la fortune de Bernard Arnault. Le groupe a subi des baisses significatives, avec une chute de 2,8 % en une seule journée mercredi, ce qui a réduit la fortune d’Arnault de 6,7 milliards de dollars. Sur les dernières semaines, LVMH a connu une spirale descendante, avec une perte de près de 20 % par rapport à son plus haut historique d’avril 2023.

La volatilité du marché a été particulièrement rude pour le secteur du luxe. LVMH, propriétaire de marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Dior, et Céline, a publié des revenus inférieurs aux attentes pour les trois premiers mois de l’année, enregistrant même un recul de 2 % sur un an. Cette performance décevante a contribué à la baisse de la valeur de l’entreprise sur le marché, et par extension, à celle de la fortune personnelle de Bernard Arnault.

La compétition pour la tête du classement des plus grandes fortunes mondiales reste féroce. Bernard Arnault, avec ses 203 milliards de dollars, n’est désormais plus qu’à un milliard de dollars devant Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, dont la fortune est estimée à 202 milliards de dollars. Musk a également fait face à des turbulences financières, mais reste un compétiteur acharné dans cette course aux sommets de la richesse mondiale.

Les récents événements soulignent les défis permanents auxquels sont confrontés les milliardaires, même les plus riches. Les fluctuations du marché boursier, les performances économiques de leurs entreprises, et les changements dans les méthodes d’évaluation peuvent tous avoir des impacts significatifs sur leurs fortunes personnelles. Pour Bernard Arnault, la volatilité actuelle de LVMH et la concurrence continue d’Elon Musk et Jeff Bezos constituent des facteurs de pression supplémentaires dans un environnement économique mondial en constante évolution.

Bernard Arnault, longtemps l’homme le plus riche du monde, a été détrôné par Jeff Bezos dans le classement Bloomberg des plus grandes fortunes. Cette réorganisation illustre la nature instable et compétitive du sommet de la richesse mondiale, où des milliards peuvent être gagnés ou perdus en un temps record. Pour Arnault, les défis boursiers de LVMH et la concurrence d’autres titans de l’industrie technologique et du luxe continueront de définir sa position dans ce classement élitiste.