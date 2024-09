Benjamin Netanyahou demande « pardon » pour les otages israéliens retrouvés morts à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a présenté ses excuses ce lundi soir aux familles des six otages israéliens retrouvés morts dans un tunnel de la bande de Gaza. Lors d’une conférence de presse exceptionnelle à Jérusalem, Netanyahou a déclaré : « Je vous demande pardon de ne pas les avoir ramenés en vie. Nous étions proches, mais nous n’avons pas réussi. » Il a ajouté que le mouvement islamiste palestinien Hamas, qu’il accuse d’avoir exécuté les otages d’une « balle dans la nuque », paiera « un prix très fort ».

Les six otages, enlevés lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier dans le sud d’Israël, ont été retrouvés dimanche par l’armée israélienne. Les corps ont été rapatriés en Israël où ils ont été enterrés dimanche et lundi. Le ministère israélien de la Santé a confirmé que les otages avaient été tués « à bout portant ».

L’incident a intensifié la pression sur Netanyahou, déjà critiqué pour ne pas avoir réussi à obtenir la libération des otages toujours retenus à Gaza. Le président américain, Joe Biden, a également exprimé son mécontentement, accusant Netanyahou de ne pas faire assez pour conclure un accord.

En Israël, la mobilisation ne cesse de croître, avec des manifestations quasi-quotidiennes, des blocages de routes, et une grève générale dans plusieurs villes, y compris des perturbations à l’aéroport Ben Gourion. Les protestations incluent des appels de plus en plus nombreux pour la démission de Netanyahou.

Parallèlement, le Royaume-Uni a suspendu une trentaine de licences d’exportation d’armes à Israël, évoquant un « risque » que ces armes soient utilisées en violation du droit international à Gaza.

Depuis dimanche, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes israéliennes, réclamant une trêve et la libération des otages toujours détenus par le Hamas.