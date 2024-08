Benjamin Castaldi réveille la France : un réveil dynamique et chaleureux sur Europe 2

Ce lundi 26 août 2024, les auditeurs d’Europe 2 ont découvert une nouvelle voix pour les accompagner dès les premières lueurs du jour : celle de Benjamin Castaldi. Animateur phare et ancien chroniqueur de « Touche pas à mon poste » , il a pris les commandes de la matinale « Casta réveille la France » avec un enthousiasme communicatif.

Une entrée en scène dynamique et conviviale

Dès 6 heures du matin, Benjamin Castaldi, 54 ans, a donné le ton avec une énergie débordante. « Ça y est, on est prêt, on est là, » a-t-il lancé avec son débit rapide caractéristique. S’adressant à sa comparse Marie Solis et à Fabien Delettres, il a rapidement instauré une ambiance conviviale en complimentant Solis sur sa tenue : « Que vous êtes jolie en rouge. Mais on se tutoie, on est comme une grande famille. »

Ce sentiment de proximité a été un leitmotiv tout au long de l’émission. Castaldi n’a cessé d’inviter les auditeurs à participer, soulignant que cette émission serait construite ensemble : « Appelez-nous, » a-t-il répété à plusieurs reprises, marquant sa volonté de créer un lien direct et chaleureux avec le public.

Un contenu varié et divertissant

L’émission s’est articulée autour de plusieurs segments mêlant informations, musique, astuces pratiques, et interventions humoristiques. Entre les flashs infos, Marie a partagé une recette antimoustiques, tandis que Fabien a proposé un reportage humoristique sur une croisière pour nudistes. Castaldi, quant à lui, a montré qu’il se sentait déjà à l’aise dans ce nouveau rôle, ponctuant l’émission d’anecdotes personnelles et d’échanges avec les auditeurs sur des sujets variés, allant des pourboires à l’intelligence liée aux prénoms.

Le ton est resté léger et plaisant, avec des moments de franche rigolade, notamment lorsque des extraits audio captés hors antenne ont été diffusés. Dans l’un d’eux, Castaldi, fidèle à son humour décomplexé, déclarait : « Je ne pourrais jamais faire de naturisme car j’ai un complexe par rapport à la taille de mon zizi. »

Des invités de prestige pour une première réussie

La bonne humeur s’est aussi manifestée à travers les interventions de personnalités emblématiques. Michel Drucker, véritable monument du paysage audiovisuel français, a été désigné « parrain de l’émission » par Castaldi, qui l’a affectueusement appelé « mon papa de télévision. » « Je suis devenu un vestige, » a plaisanté Drucker, qualifié par son cadet de « Lascaux de la télé. » Plus tard dans l’émission, c’est l’acteur Jean Reno qui a échangé quelques mots avec Castaldi, contribuant à maintenir une ambiance décontractée et joyeuse.

Pour la première de #Castaréveillelafrancesureurope2, @B_Castaldi appelle Michel Drucker 🫶 pic.twitter.com/DgoXHrS9HY — Casta Réveille la France sur Europe 2 (@CastaSurEurope2) August 26, 2024

Un départ en fanfare pour Benjamin Castaldi

Pour ce premier jour, Castaldi a su imposer son style : un mélange d’énergie, de proximité et d’humour. Il semble avoir trouvé sa place dans cette nouvelle aventure radiophonique, réussissant à captiver ses auditeurs dès les premières minutes. Cette matinale sur Europe 2 s’annonce comme une bouffée d’air frais, où la bonne humeur et la complicité seront les maîtres mots.

Ainsi, cette rentrée radiophonique s’est faite sous les meilleurs auspices pour Benjamin Castaldi, qui, à l’image d’un « ami du petit déjeuner, » a su réveiller la France avec sourire et dynamisme. Les auditeurs semblent déjà conquis, et cette première promet de belles matinées à venir sur Europe 2.