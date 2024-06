Belgique : Après sa défaite aux élections européennes, le Premier ministre démissionne en larmes

En Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo a ce soir annoncé sa démission après l’annonce des résultats décevants de son parti aux élections européennes. En larmes, De Croo a déclaré qu’il quitterait ses fonctions dès demain, reconnaissant ainsi la défaite de son parti, l’Open VLD.

Lors d’un discours empreint d’émotion, De Croo a félicité les vainqueurs des élections, notamment la N-VA, le Vlaams Belang et Vooruit, ainsi que leurs alliés francophones du MR. Il a exprimé sa détermination en affirmant que malgré cette défaite, les libéraux sont forts et qu’ils reviendront.

Ces élections ont été marquées par un désaveu de la coalition dirigée par De Croo, avec une progression de l’extrême droite et un recul des écologistes. Le Vlaams Belang a gagné du terrain en Flandre, bien qu’il n’ait pas réussi à détrôner la N-VA. Cette dernière pourrait être un acteur clé dans la formation d’une nouvelle coalition gouvernementale.

La démission de De Croo ouvre une période de gestion des affaires courantes, qui pourrait durer jusqu’aux prochaines élections municipales en octobre. La Belgique, réputée pour sa complexité politique, pourrait ainsi se retrouver sans coalition majoritaire pendant un certain temps.

En Wallonie, le MR a surpassé le Parti socialiste, devenant potentiellement le pivot d’une future coalition. Cependant, les écologistes, qui étaient associés à la coalition dirigée par De Croo, pourraient se retrouver exclus de certaines coalitions à venir.

Dans l’ensemble, ces élections ont marqué un recul pour les partis socialistes et écologistes, tandis que les libéraux et les conservateurs flamands ont enregistré des gains. Cependant, plusieurs responsables écologistes ont regretté que la question du climat ait été reléguée au second plan pendant la campagne électorale.