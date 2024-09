Barnier mise sur un gouvernement de 38 ministres : un pari d’équilibre politique

Le Premier ministre Michel Barnier, est en pleine préparation de la composition de son gouvernement. Selon des informations partagées par Gabriel Attal à l’issue d’une réunion à Matignon, Barnier prévoit un gouvernement composé de 38 ministres, dont 16 de plein exercice. Attal a précisé que cette équipe ministérielle respecterait un équilibre politique délicat, avec une forte représentation des macronistes, mais aussi des Républicains, du MoDem, ainsi que d’autres partis du centre et de la droite.

Parmi les 16 ministres de plein exercice, on retrouverait sept personnalités issues du camp macroniste, trois des Républicains (LR), deux du MoDem, ainsi qu’un ministre d’Horizons et un autre de l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI). Barnier semble vouloir refléter une « union républicaine », selon Attal, et inclure des représentants de différents courants pour assurer un gouvernement large et représentatif.

Sur le plan économique, Barnier s’engage fermement à ne pas augmenter les impôts pour les classes moyennes et les Français actifs. Ce point, jugé « vital » par Gabriel Attal, rejoint la ligne directrice de maîtrise des dépenses publiques annoncée par le Premier ministre. Le budget s’appuiera sur les lettres de cadrage budgétaire envoyées cet été, avec un objectif clair : maîtrise des finances, sans pression fiscale supplémentaire pour les ménages.

Un gouvernement paritaire et des personnalités pressenties

Le futur gouvernement de Barnier serait également paritaire, respectant un équilibre hommes-femmes. Parmi les noms qui circulent déjà, plusieurs personnalités politiques sont pressenties pour occuper des ministères stratégiques :

Géraldine Vautrin : Ministre des Territoires

Jean-Baptiste Bregeon : Porte-parole du gouvernement

Sébastien Lecornu : Ministre de la Défense

Sophie Panossian : Ministre du Travail

Fadila Rist : Ministre de la Solidarité

Jean Dive : Ministre de l’Agriculture

Geneviève Darrieussecq : Ministre de la Santé

Jean-Noël Barrot : Ministre des Affaires étrangères (Quai d’Orsay)

Laurent Wauquiez : Ministre de l’Intérieur

Fabien Lefevre : Ministre des Comptes publics

Olivier Forissier : Ministre du Redressement productif (MRP)

Bruno Retailleau : Ministre de l’Économie (Bercy)

David Haddad : Ministre de l’Europe

Didier Migaud : Garde des Sceaux (Justice)

Rachida Dati : Ministre de l’Éducation nationale

Michel Barnier présentera sa Déclaration de politique générale (DPG) le 1er octobre, structurée autour des préoccupations des Français et des questions régaliennes. La ligne directrice annoncée se veut une combinaison de rigueur et d’humanité, notamment sur la question sensible de l’immigration, tout en cherchant à créer une harmonie entre les différents groupes politiques.

Barnier, attendu à l’Élysée ce soir, aura la lourde tâche de convaincre l’ensemble des forces politiques de cette proposition ambitieuse.