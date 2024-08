Bagarre entre diplomates marocain et algérien au sujet du Sahara occidental : un incident viral

Une réunion diplomatique à Tokyo, prévue pour la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), a été le théâtre d’une altercation spectaculaire entre des diplomates marocain et algérien, exacerbant une fois de plus les tensions autour de la question du Sahara occidental. L’incident, survenu le vendredi 23 août, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, avec des millions de vues et une avalanche de mèmes.

Une scène surréaliste captée en vidéo

La vidéo, devenue virale sur des plateformes comme X et TikTok, montre un délégué marocain furieux se précipitant vers une table pour arracher le chevalet portant l’inscription « Sahrawi Republic ». Cet objet appartenait à Lamine Baali, l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), une entité non reconnue par le Maroc. La réaction a été immédiate : un diplomate algérien a sauté sur le délégué marocain, le plaquant au sol dans une scène rappelant un match de rugby.

🇲🇦🇯🇵🇩🇿 FLASH – Le directeur «Afrique» au sein du ministère algérien des Affaires étrangères agresse un secrétaire marocain à la réunion préparatoire TICAD 9 à Tokyo



Les origines de l’altercation

Cet affrontement aurait été déclenché par la présence controversée de l’ambassadeur sahraoui à la réunion, une présence facilitée, selon des sources marocaines, par l’utilisation d’un passeport diplomatique algérien. La délégation sahraouie, représentante du Front Polisario – que le Maroc qualifie de « mouvement séparatiste sans existence légale » – n’était pas officiellement invitée à l’événement selon les organisateurs japonais. Le Maroc a vivement contesté cette participation, ce qui a abouti à l’incident.

Un conflit diplomatique révélateur des tensions régionales

Cette altercation n’est pas un incident isolé, mais s’inscrit dans un contexte de rivalité croissante entre le Maroc et l’Algérie. Depuis le retour du Maroc au sein de l’Union africaine en 2017, les deux pays se livrent une bataille d’influence acharnée, chacun tentant d’imposer sa vision de l’avenir du Sahara occidental. Alors que le Maroc propose un plan d’autonomie pour cette région, l’Algérie soutient l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous l’égide de l’ONU.

Les répercussions potentielles de l’incident

Au-delà de l’incident lui-même, cette confrontation souligne la complexité et l’importance géopolitique du conflit du Sahara occidental. Elle met également en lumière les difficultés des forums internationaux à jouer leur rôle de médiateurs efficaces. L’incident pourrait compliquer encore les relations entre le Maroc, l’Algérie et le Front Polisario, retardant ainsi toute avancée vers une résolution pacifique de ce conflit qui dure depuis des décennies.

Un appel à la paix

Face à cette escalade des tensions, de nombreux experts réitèrent l’importance d’une solution négociée pour le Sahara occidental. Cet incident à Tokyo démontre l’urgence de trouver une issue durable, alors que les passions et les rivalités continuent de s’intensifier dans la région.