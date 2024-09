« Bachelor », « Popstars », « Intervilles »… Le grand retour des classiques télévisuels : succès assuré ou pari risqué ?

De nombreuses émissions cultes des années 2000 s’apprêtent à refaire surface sur nos écrans. Entre nostalgie et modernisation, plusieurs chaînes misent sur des formats qui ont déjà marqué l’histoire de la télévision. Voici un aperçu de ce qui nous attend dans les prochains mois, avec une question en tête : ces émissions sauront-elles retrouver leur place dans le cœur du public ?

1. « Popstars » revient sur Prime Vidéo

Le télé-crochet « Popstars », qui avait révélé des talents comme M. Pokora et Sheryfa Luna au début des années 2000, fait son grand retour, cette fois sur Prime Vidéo. Avec un jury composé de Louane, Eddy de Pretto et Alonzo, cette nouvelle saison ambitionne de créer un nouveau groupe musical. Le programme, qui a connu plusieurs itérations sur M6, arrive pour la première fois sur une plateforme de streaming. Les huit épisodes de cette nouvelle saison seront diffusés en deux soirées, à partir du 12 septembre.

2. « The Golden Bachelor » sur M6

Le célèbre programme de dating revient sur M6, mais avec une nouveauté : cette fois, le célibataire est un homme de 60 ans, Landry, qui tentera de trouver l’amour parmi 20 prétendantes âgées de 45 à 75 ans. M6 joue ici la carte de l’authenticité et de la maturité, en ciblant un public plus âgé et en évitant les clichés de la télé-réalité de rencontre traditionnelle. Stéphane Rotenberg, l’animateur des premières saisons dans les années 2000, est de retour pour cette nouvelle version.

3. « Le Bigdil » sur RMC Story

Après des années de rumeurs, Vincent Lagaf’ reprend les commandes du « Bigdil », une émission emblématique des années 1990-2000. L’émission, connue pour son ambiance déjantée, ses épreuves loufoques et son extraterrestre Bill, sera de retour en 2025 sur RMC Story. La grande majorité du format original restera inchangée, selon Lagaf’, avec un retour à la simplicité et à la bonne humeur qui avait fait le succès de l’émission.

4. « Intervilles » sur France 2

Prévu pour l’été 2025, « Intervilles » fera une nouvelle apparition sur France 2 avec une série de quatre soirées spéciales. Le principe reste le même : deux villes françaises s’affronteront à travers des épreuves physiques et ludiques. Porté par Nagui et Bruno Guillon, le programme promet de raviver la flamme des défis estivaux et des épreuves emblématiques. Toutefois, le format sera sans doute adapté à l’époque actuelle, et les fameuses vachettes pourraient bien ne pas être de la partie.

Si « Intervilles » fait partie du patrimoine télévisuel français, son succès dépendra de sa capacité à moderniser ses codes tout en préservant l’esprit bon enfant qui a fait son succès. Le programme risque cependant de souffrir de la concurrence avec d’autres formats de jeux plus contemporains, comme « Ninja Warrior ».

5. « La Carte aux Trésors » sur France 3

Enfin, une émission qui a su tirer son épingle du jeu : « La Carte aux Trésors », revenue en 2018 après presque une décennie d’absence, continue de captiver un large public. Animé par Cyril Féraud, le programme, qui met en scène une course d’orientation à travers la France, parvient à conserver son attrait. Malgré la concurrence des Jeux olympiques en 2024, l’émission a réussi à attirer un public fidèle.

Entre renouvellement et fidélité aux formats d’origine, ces retours témoignent de l’attachement des chaînes et des téléspectateurs pour des programmes cultes. Si certains pourraient bénéficier de la nostalgie ambiante, d’autres risquent de passer inaperçus face à des formats plus modernes et adaptés aux nouvelles générations.

Alice Leroy