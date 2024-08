Aymeric Caron accuse le grand rabbin Haïm Korsia d’apologie de crimes de guerre

Le député Aymeric Caron a vivement réagi sur X à une interview du grand rabbin Haïm Korsia, qui, selon lui, aurait justifié les massacres en cours à Gaza. « Les masques sont tellement tombés depuis quelques mois. Le grand rabbin Haïm Korsia déclare tranquillement qu’il soutient le génocide en cours à Gaza », a écrit Caron, qualifiant ces propos d’« apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ». Il se demande si le rabbin sera convoqué par la justice, comme l’ont été certaines personnes défendant les droits des Palestiniens.

Les masques sont tellement tombés depuis quelques mois.



Le grand rabbin Haïm Korsia déclare tranquillement qu’il soutient le génocide en cours à Gaza, qu’il est mérité, et laisse comprendre sa détestation des Palestiniens dont il affirme qu’il est choquant de montrer le drapeau.… https://t.co/2z52ZbMdnn — Aymeric Caron (@CaronAymericoff) August 26, 2024

Cette réaction fait suite à une interview de Haïm Korsia diffusée sur BFM TV, où le grand rabbin a exprimé son soutien au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Il a décrit les massacres à Gaza comme des « faits de guerre » et a soutenu que ces actions étaient menées dans le but de « protéger ses ressortissants ». Korsia a également critiqué La France insoumise, les accusant de soutenir le Hamas et d’exclure des Juifs des manifestations, qualifiant leurs actions de celles de « gueux qui excitent des sots », citant un poème.

Les propos de Caron et Korsia illustrent les tensions qui existent autour du conflit israélo-palestinien, où les accusations de soutien à des crimes de guerre et les critiques de positions politiques alimentent un débat public de plus en plus polarisé.

Hector M.