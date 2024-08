Aya Nakamura brise le silence après sa prestation aux JO de Paris : « Pourtant, elle vient du Mali »

Après avoir électrisé la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet dernier, Aya Nakamura s’est enfin exprimée pour la première fois, mettant un terme à des semaines de silence. La chanteuse, qui avait fait sensation avec sa performance aux côtés de la Garde Républicaine, a choisi ses mots avec soin pour répondre à ses détracteurs.

Lors de cet événement grandiose, malgré une pluie battante, Aya Nakamura, toute de doré vêtue et blonde pour l’occasion, a interprété un medley de ses plus grands succès, comme Pookie et Djadja, avant de surprendre le public avec une reprise de For me, formidable de Charles Aznavour. Accompagnée de la Garde Républicaine, la chanteuse a terminé sa prestation de manière solennelle, au garde-à-vous, aux côtés de ses danseuses. Sa participation a suscité de vives réactions, notamment de la part de l’extrême droite, comme Julien Odoul du Rassemblement National, qui a vivement critiqué l’inclusion de l’artiste dans cet événement culturel mondial.

Une réponse concise mais percutante

Aya Nakamura, restée silencieuse face aux critiques pendant plusieurs semaines, a finalement pris la parole via Instagram le 14 août. Elle a partagé plusieurs publications soulignant le succès de sa prestation, ajoutant une légende courte mais puissante : « Pourtant à bora malila », ce qui signifie en bambara « Pourtant, elle vient du Mali. » Ces quatre mots ont résonné profondément, affirmant sa fierté de ses origines tout en répondant aux attaques racistes de manière élégante.

https://www.instagram.com/p/C-p0it-o-Ak/?igsh=b2wzcTlxNzFkcnVo

Un soutien politique unanime

Malgré les critiques, la prestation d’Aya Nakamura a été saluée par de nombreuses personnalités politiques. Emmanuel Macron a félicité la chanteuse sur X (anciennement Twitter), évoquant le rapprochement de « deux Frances », celle de la tradition et celle du métissage. Le ministre démissionnaire de l’Économie, Bruno Le Maire, a qualifié la cérémonie de « masterclass », tandis que Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, a célébré le duo de la chanteuse et de la Garde Républicaine avec un post en anglais : « Name a better duo, I’ll wait ».

Name a better duo, I’ll wait. 🇫🇷



pic.twitter.com/LUjnJ3sMrq — Gabriel Attal (@GabrielAttal) July 26, 2024



Hector M.