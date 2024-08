« Avengers », « superhéros » : Sofyane Mehiaoui met en garde Teddy Riner avant les Jeux Paralympiques

Alors que se profile la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques, ce mercredi 28 août, Teddy Riner a reçu un conseil d’un sportif qui s’est senti visé par une maladresse de la légende du sport français.

Mercredi 28 août, la grande fête mondiale du sport paralympique débutera avec les Jeux de Paris 2024. En attendant, chacun y va de son encouragement ou de ses attentes. Teddy Riner, lui, n’a pas manqué de parler de l’événement, invité le 13 août dernier sur RTL.

Le judoka multiple médaillé olympique avait alors qualifié les athlètes en situation de handicap de « super-héros » et d »Avengers« . Une forme de compliment dans l’ère du temps, à base de superlatif et de métaphores cinématographiques… Mais ses propos n’ont pas forcément été bien perçus par certains athlètes paralympiques, à commencer par Sofyane Mehiaoui, de l’équipe de France de basket fauteuil.

Sur son compte Instagram, ce vendredi matin encore, il commente une illustration d’un dessinateur, avec un athlète en fauteuil, muni de la cape de Superman. « Saleté de cape ! Merci @davmvp, cette illustration montre bien, combien il est difficile d’être un athlète paralympique. Il faut être le meilleur sur le terrain une sorte de super héros, mais aussi se battre contre les préjugés. »

Au sujet des déclarations de Teddy Riner, il avait mis en garde dans un post Instagram contre les phrases contre-productives : « Faut vraiment que tu arrêtes de parler de nous de cette manière, tu ne nous aides pas !!! (…) On est ni à plaindre, ni à valoriser de cette manière !« .

Ajoutant : « Le fait qu’on parle de nous comme des super-héros ne nous aide pas. On est des personnes en situation de handicap et nous souhaitons être considérés comme des personnes normales. Quand on nous surexpose, ce n’est pas bien. On n’est pas des super-héros, on est des athlètes. Donc, venez nous voir parce qu’on va faire des performances, on va faire des exploits sportifs, c’est pour tout ça qu’il faut venir nous voir« .

Il conclut sa mise en garde avec tolérance, bien sûr, reconnaissant le bon fond de Teddy Riner : « Je sais que ce n’est pas méchant et qu’il veut nous aider, mais il s’y prend mal. Je veux réagir pour que les gens comprennent ça. Mais quand Teddy dit ça, ça veut aussi dire qu’on ne fait pas totalement du sport« .