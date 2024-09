Avant la finale France-Argentine (cécifoot), ce soir, les Bleus de Didier Deschamps les encouragent

Espérons que cela leur portera chance. Avant la finale des Jeux Paralympiques de Paris 2024 entre la France et l’Argentine, ce samedi soir, en cécifoot, l’équipe de France a reçu un joli message d’encouragements.

N'oubliez pas, la meilleure soirée foot de l'année c'est demain à 20h au stade Tour Eiffel ! ⚽

Finale du tournoi Paralympique de cécifoot entre la France et l'Argentine, IMMANQUABLE. 🇫🇷🇦🇷



Malgré sa performance ratée face à l’Italie (1-3) en Ligue des Nations, l’équipe de Didier Deschamps n’a pas manqué d’envoyer un sympathique message d’encouragement à d’autres Bleus, ceux du cécifoot, en finale des Jeux Paralympiques ce samedi soir face à l’Argentine. À eux d’écrire la plus belle page de leur Histoire.

Didier Deschamps et l’équipe de France de football s’est réunie devant les caméras pour envoyer de la force aux athlètes du cécifoot : « Salut les gars, voilà, on est ensemble pour notre match qui nous attend ce soir (vendredi) mais on est de tout coeur avec vous pour cette finale samedi soir, en vous souhaitant la meilleure réussite. Et à fond avec vous ! Allez les Bleus !«

𝘼𝙡𝙡𝙚𝙯 𝙘𝙝𝙚𝙧𝙘𝙝𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙢𝙚́𝙙𝙖𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙜𝙖𝙧𝙨 ! 🥇



Les Bleus du foot ont souhaité laisser un message aux Bleus du Cécifoot pour leur finale des Jeux Paralympiques 2024, samedi face à l'Argentine (20h00) ! 🇫🇷🇦🇷 #Paris2024 pic.twitter.com/hu20d8ZYEe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 6, 2024

