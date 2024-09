Aurélie Casse sur « C l’hebdo » : la force des témoignages et le manque du direct

Aurélie Casse, ancienne présentatrice de BFMTV, entame sa deuxième saison à la tête de « C l’hebdo », le talk-show de France 5, diffusé chaque samedi à 19 heures. Ce mardi 24 septembre, elle a exprimé sa conviction dans la puissance des témoignages : « Je crois en la force des témoignages, de ces paroles qui vont rester ».

Après une première année pour s’installer dans son rôle, la journaliste est consciente des défis à relever pour maintenir le succès d’audience. « On va essayer de faire davantage de coups, d’être plus prescripteurs », confie-t-elle. Elle évoque également une exclusive passée, lorsque le président de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, a choisi son émission pour annoncer un changement de nom important pour l’organisation, un moment qu’elle considère comme marquant.

Casse a rejoint France 5 à la rentrée 2023, après huit ans passés à BFMTV. Elle a brièvement animé une chronique dans l’émission « C à Vous », mais a décidé de quitter ce poste après seulement quatre mois pour se consacrer pleinement à « C l’hebdo ». « J’aime bien être cheffe d’orchestre, j’aime bien fabriquer, j’aime construire », admet-elle, ajoutant qu’elle n’a aucun regret d’avoir laissé « C à Vous » derrière elle.

Un format qui se réinvente

Dans « C l’hebdo », Aurélie Casse raconte les événements marquants de la semaine. L’émission, enregistrée le vendredi, nécessite une certaine flexibilité pour s’adapter à l’actualité. « On est des Pénélope, on tricote et on détricote tout le temps avec l’équipe », explique-t-elle. Son format lui permet de s’engager davantage avec ses invités lors de tête-à-tête, offrant un cadre rassurant pour des discussions délicates.

Bien qu’elle s’épanouisse dans ce nouveau rôle, Casse révèle qu’elle ressent le manque du direct. « J’aime la quotidienneté. Une hebdo, c’est quand même pas mal de contraintes, mais ça aide aussi à être meilleure », déclare-t-elle. Lorsqu’on lui demande si elle envisagerait de présenter le JT de 20 heures, elle répond avec prudence, qualifiant ce créneau de « super beau » mais n’en faisant pas un objectif immédiat : « Moi, ce n’est pas un rêve. J’ai d’autres rêves. »

Un retour sur ses choix

En évoquant son passage à « C à Vous », Aurélie Casse se montre claire : « Non, franchement, non. Je ne regrette pas, parce que tout de suite, je me suis trouvée meilleure après avoir quitté ‘C à vous’. » Elle explique que le besoin de se concentrer pleinement sur « C l’hebdo » lui a permis de s’investir à 100 %, une décision qui a porté ses fruits.

Elle se dit reconnaissante pour l’expérience acquise aux côtés d’Anne-Élisabeth Lemoine et de l’équipe de « C à Vous ». « J’ai beaucoup appris et pour ça, je la remercie, parce qu’ils m’ont bien accueillie », conclut-elle. Avec une approche renouvelée pour cette deuxième saison, Aurélie Casse semble déterminée à faire de « C l’hebdo » un rendez-vous incontournable du samedi soir sur France 5.