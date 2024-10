Aurélie Casse dément les rumeurs de tensions avec Anne-Élisabeth Lemoine

Le départ inattendu d’Aurélie Casse de son rôle de chroniqueuse dans « C à Vous » continue de susciter des questions. Lors de son passage sur le plateau de « Buzz TV » du Figaro ce lundi 30 septembre, la journaliste a tenu à clarifier les raisons de son départ après seulement quatre mois dans l’émission. En janvier dernier, elle a laissé sa chronique « Le 5/5 » à Lorrain Sénéchal, affirmant que sa priorité était de se consacrer pleinement à la présentation de « C l’hebdo », une émission hebdomadaire diffusée sur France 5, tout en assurant, à l’occasion, le remplacement d’Anne-Élisabeth Lemoine.

Des ambitions bien définies pour « C l’hebdo »

Aurélie Casse explique avoir voulu consacrer davantage de temps à « C l’hebdo », émission dont elle est non seulement la présentatrice mais également la productrice éditoriale. « Moi, j’aime cette émission. J’aime m’investir dans chaque petit millimètre de l’émission. Je suis la présentatrice et aussi la productrice éditoriale. Pour cela, il était nécessaire que j’y passe l’essentiel de mon temps », a-t-elle expliqué. Elle a ajouté que ce choix a été bien compris par la direction de France 5 ainsi que par Anne-Élisabeth Lemoine, qualifiant leur départ de « très bien passé ».

Les rumeurs de tensions avec Anne-Élisabeth Lemoine réfutées

Malgré ces explications, des rumeurs persistantes ont suggéré une mésentente entre Aurélie Casse et Anne-Élisabeth Lemoine, attribuant ces tensions supposées à l’origine de son départ de « C à Vous ». En réponse, Anne-Élisabeth Lemoine avait déclaré au Parisien en septembre : « Non, ça va très bien et je ne sais pas d’où cela sort. Je trouve Aurélie très compétente et talentueuse ». Sur le plateau de « Buzz TV », Aurélie Casse a également tenu à démentir fermement ces allégations : « Ça, c’est n’importe quoi ! Je pense que c’est pour du clic. Et parce que, comme on est deux femmes, forcément, il faut qu’on s’entende mal. Je me demande s’il n’y a pas un relent machiste », a-t-elle déploré, rejetant complètement l’idée de tensions.

Aurélie Casse s’est aussi exprimée sur son rôle potentiel en tant que remplaçante régulière, ou « joker », de l’émission « C à Vous ». En mai dernier, elle a effectivement remplacé Anne-Élisabeth Lemoine lors de la diffusion spéciale du Festival de Cannes, un rôle qu’elle aimerait renouveler. « Joker officiel, je ne sais pas. C’est toujours difficile les titres officiels », a-t-elle déclaré, ajoutant : « J’ai eu la chance de la remplacer à Cannes cette année. J’ai adoré ça et j’espère que je pourrais de nouveau le faire. Mon ambition est assez modeste ».

Nouveautés et perspectives pour « C l’hebdo »

Aurélie Casse entame sa deuxième saison à la tête de « C l’hebdo ». Elle se dit satisfaite de cette nouvelle rentrée, marquée par quelques changements au sein de l’équipe, avec l’arrivée de Marine Barnérias et de l’humoriste Alex Ramirès, tandis qu’Eva Roque, Matthieu Belliard, Cécile Grès, et Tanguy Pastureau ont quitté le programme pour d’autres projets. « On essaye de garder l’esprit de l’émission », a assuré Aurélie Casse. Elle a également confirmé que l’émission resterait préenregistrée, sauf dans des cas exceptionnels, permettant une plus grande flexibilité et la possibilité de proposer des moments plus conviviaux avec les artistes invités.

Malgré les rumeurs, Aurélie Casse semble déterminée à poursuivre son aventure avec « C l’hebdo », qu’elle porte de bout en bout avec passion. Quant à ses ambitions, elles restent modestes mais ouvertes aux opportunités de remplacement à la tête de « C à Vous ». Pour Aurélie Casse, l’important est de pouvoir s’investir pleinement dans ses projets, loin des spéculations médiatiques.