Auradou-Jégou détenus en Argentine, la vidéo qui change tout ?

L’un des entraineurs du XV de France, Patrick Arlettaz, dans l’ascenseur avec la plaignante de l’affaire Auradou-Jégou, juste après les faits sans rien remarquer… Une vidéo vient de faire surface et innoncenterait en partie les deux joueurs de l’équipe de France de rugby, détenus depuis mi-juillet après une plainte pour viol aggravé en réunion.

Voilà une vidéo qui change la donne, selon l’avocat des deux joueurs de rugby. Auradou-Jégou entrevoient-ils la liberté et un retour en France ? Présumés innocents, les deux internationaux frnaçais sont détenus en Argentine depuis le début de l’été suite à une plainte pour viol aggravé en réunion.

Dans cette vidéo prise dans l’ascenseur et publiée sur les réseaux sociaux, Oscar Jégou et Hugo Auradou n’apparaissent pas. Aux yeux de la justice, ces images semblent en faveur en faveur de l’innocence du Rochelais et du Palois.

La plaignante est filmée quittant l’hôtel avec calme et sérénité . Une attitude qui contraste avec le récit du viol avec violence. Elle croise alors Patrick Arlettaz, entraîneur de l’attaque du XV de France, qui la trouve alors « souriante », « normale ». Il ne l’a pas vu se plaindre ou être apeurée.

Précédemment, des messages audios très ambigus, échangés entre la plaignante et une amie, après la nuit des faits allaient déjà plutôt en leur faveur…

Les avocats des deux rugbymens sont désormais sur le point de demander l’abandon total des charges. Les deux hommes pourraient alors récupérer rapidement leurs passeports et rentrer en France.