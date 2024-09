Au concerto pour la paix d’Omar Harfouch, Marc Lavoine et Adriana Karembeu officialisent leur relation

Ce mercredi 18 septembre 2024, la soirée parisienne a vibré au rythme du Concerto pour la paix, un événement d’envergure organisé par Omar Harfouch au théâtre des Champs-Elysées. Ce concert, véritable célébration de l’harmonie et de la solidarité, a rassemblé de nombreuses personnalités du monde de la musique, du cinéma et du sport, venues soutenir cette noble cause.

Organisé par l’homme d’affaires et philanthrope Omar Harfouch, le “Concert pour la paix” vise à promouvoir la paix mondiale à travers la musique, une langue universelle capable de toucher tous les cœurs. Cet événement, devenu incontournable au fil des ans, a réuni des artistes internationaux ainsi que des figures emblématiques du monde culturel, telles que Catherine Deneuve, Jenifer et Marie-José Pérec.

Mais au-delà des performances artistiques et des discours sur la paix, un autre moment a captivé l’attention des invités et des photographes : l’apparition surprise de Marc Lavoine et Adriana Karembeu, qui ont profité de cette soirée pour officialiser leur relation. Main dans la main sur le tapis rouge, le chanteur et l’ancienne mannequin ont affiché leur amour au grand jour. Un tendre baiser échangé devant l’objectif des caméras a scellé cette première apparition publique en tant que couple, attirant tous les regards et les flashs.

Depuis leur rencontre en juin 2024, Marc Lavoine et Adriana Karembeu étaient restés discrets sur leur idylle, laissant planer le doute. Mais c’est lors de cette soirée, placée sous le signe de la paix et de l’unité, qu’ils ont choisi de rendre leur amour public. Un geste symbolique, alors que la paix, thème central de l’événement, était célébrée sous toutes ses formes.