« Au cœur de la couleur » : une exposition autour de la porcelaine chinoise au Musée Guimet jusqu’au 16 septembre

Le Musée Guimet à Paris présente, jusqu’au 16 septembre 2024, l’exposition « Au cœur de la couleur », un événement qui retrace dix siècles de perfection artistique à travers la porcelaine monochrome chinoise. Cette exposition met en lumière 300 pièces exceptionnelles issues de collections prestigieuses, notamment celle de Richard W.C. Kan de Hong-Kong et celle du Musée Guimet.

Ces porcelaines, réalisées entre le VIIIe et le XVIIIe siècle, illustrent la quête incessante des artisans chinois pour atteindre la pureté des formes et des couleurs. Le kaolin, une argile blanche essentielle à la fabrication de la porcelaine, a permis de créer des œuvres d’une finesse remarquable. Les variations des températures et les pigments ajoutés lors de la cuisson ont engendré une palette de couleurs sublimes, symboliques et rituelles.

L’exposition est organisée en neuf sections, chacune explorant une teinte particulière – du céladon au bleu, du rouge au jaune impérial. Au-delà de l’exposition des porcelaines, les visiteurs peuvent également contempler un rare album illustré du XVIIIe siècle prêté par le Musée des beaux-arts de Rennes, qui dévoile le processus de production de ces chefs-d’œuvre dans les ateliers de Jingdezhen, la cité de la porcelaine en Chine.

Dans cette scénographie immersive, des animations multimédia permettent au public de plonger dans l’univers complexe de la céramique chinoise et d’en découvrir les subtilités techniques, notamment les transformations des couleurs au gré des cuissons.

L’exposition, en partenariat avec Europe 1, attire de nombreux amateurs et collectionneurs d’art venus découvrir ces trésors d’une beauté inégalée, témoignant de l’incroyable savoir-faire chinois et de l’influence de cet art sur la culture mondiale.

❤️ | AU CŒUR DE LA COULEUR

L'exposition la plus éclatante de la saison ouvre ses portes : "Au cœur de la couleur. Chefs-d'œuvre de la porcelaine monochrome chinoise (8e-18e siècle)".



Un arc-en-ciel 🌈 à découvrir dès le 12/06#GuimetChine2024

➕d'infos : https://t.co/pYGvJkgbiM pic.twitter.com/mj82V5N7O6 — Musée Guimet (@MuseeGuimet) June 7, 2024

Informations pratiques :

Lieu : Musée Guimet, Paris

: Musée Guimet, Paris Dates : jusqu’au 16 septembre 2024

: jusqu’au 16 septembre 2024 Tarifs : Plein tarif 13€, tarif réduit 10€

: Plein tarif 13€, tarif réduit 10€ Horaires : 10h à 20h

Alice Leroy