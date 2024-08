Au bout de la prolongation, Jonathan David envoie Lille en barrages de Ligue des Champions

Les Turcs leur avaient promis l’enfer d’Istanbul. Les Lillois s’en sont sortis plein de maîtrise… Ou presque. Avec un but d’avance acquis au match aller (2-1) à domicile, le LOSC devait gérer sans se faire trop de frayeurs. Finalement, des frayeurs, il y en a eu…

A quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 1 (Lille se déplacera samedi à 19h à Reims), les Lillois de Bruno Genesio avaient à coeur d’aller chercher les barrages de Ligue des Champions. Sur la difficile pelouse du Fenerbahce (Turquie), coaché par José Mourinho, le club français avait un score à gérer.

Après sa victoire 2-1 à domicile la semaine dernière, les Lillois savaient à quoi s’attendre au retour de ce 3e tour préliminaire. Finalement, le LOSC a réussi à contrecarrer la tactique brouillonne turque tout le match. Sauf pendant les arrêts de jeu : Lille concède un but gag, contre son camp, sur un longue touche en pleine surface (1-0, 93e).

Les Turcs ont alors refait leur retard, les deux équipes filent en prolongation. Les Lillois n’avaient pourtant pas été inquiétés plus que ça pendant 90 minutes… Notamment grâce à un gardien, Lucas Chevalier, toujours très sérieux.

La confiance a changé de camp, les Turcs poussent, souvent de façon désordonnée. La nouvelle recrue du LOSC, Aissa Mandi, manque de lucidité, son pied bien trop haut touche son adversaire. C’est rouge.

Les Lillois doivent faire le dos rond et envisager les tirs au but. Mais à trois minutes de la fin de la prolongation, sur la seule vraie incursion lilloise de ces prolongations, Jonathan David arme un tir qui est dévié de la main par un défenseur du Fenerbahce. C’est penalty ! L’attaquant canadien s’en charge et envoie Lille en barrages de Ligue des Champions (1-1, 117e).

Lille devrait rencontrer le Slavia Prague (ou l’Union Saint Gilloise) en match aller-retour, les 20/21 puis 27/28 août. Tout un programme o.