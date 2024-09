Au boulot ! : François Ruffin dévoile son nouveau film avec Sarah Saldmann

François Ruffin, député de la Somme, a annoncé la sortie de son nouveau film documentaire « Au boulot ! », prévue pour le 6 novembre 2024. Dans ce long-métrage, co-réalisé avec Gilles Perret, l’avocate et polémiste Sarah Saldmann se retrouve mise à l’épreuve en tentant divers métiers payés au SMIC, tels que récurer des toilettes ou participer à des distributions pour le Secours populaire. L’objectif affiché par Ruffin ? Une « réinsertion des riches », un message ironique destiné à faire écho aux propos controversés de Saldmann sur l’assistanat et la paresse supposée de certaines catégories sociales.

Un film né d’une controverse

Tout a commencé en septembre 2022, lorsque Sarah Saldmann, connue pour ses positions provocatrices sur l’assistanat et les arrêts maladie, déclarait sur RMC Story : « On est malade parce qu’on veut rentrer chez soi et avoir la paie qui tombe. » Ces propos ont rapidement déclenché la colère de François Ruffin, qui l’a mise au défi de vivre un mois avec un salaire minimum, défi qu’elle a finalement relevé sous l’œil des caméras.

Si l’initiative de Ruffin est largement saluée pour son ambition de dénoncer les inégalités sociales, elle ne fait pas l’unanimité à gauche. Plusieurs figures de la France Insoumise, dont la députée européenne Rima Hassan, appellent au boycott du film. Elle critique vivement Ruffin pour avoir donné une tribune à une figure médiatique qu’elle accuse de soutenir les actions israéliennes contre Gaza, qualifiant la présence de Saldmann de « normalisation des discours fascistes ». Sur X (anciennement Twitter), elle a déploré que le film « visibilise les classes modestes avec des cautionnaires du génocide à Gaza ».

Ruffin répond aux critiques

Face aux critiques, François Ruffin a réagi fermement, précisant que son film s’intéresse à une rupture morale avec Saldmann, notamment concernant ses positions « sans compassion » à l’égard des Palestiniens. Il souligne que le tournage s’est déroulé avant l’arrivée de l’avocate sur C-News, et avant son changement de ton à propos de Gaza, qu’il qualifie de « glissement idéologique » inquiétant.

De son côté, Sarah Saldmann a nié avoir insulté les Palestiniens, réaffirmant que son soutien à Israël est une réaction légitime à l’attaque subie par le pays le 7 octobre 2023. Elle déclare que « l’État israélien ne fait que se défendre » et accuse ses détracteurs de déformer ses propos.

Le film « Au boulot ! » sera présenté en avant-première à Abbeville le 18 octobre, avant sa sortie nationale en novembre. Si certains appellent au boycott, d’autres saluent l’initiative de François Ruffin qui, une fois de plus, tente de porter sur grand écran les problématiques sociales qui lui tiennent à cœur.