Attention, arnaque : Alain Chabat ne vous incitera jamais à investir votre argent

C’est désormais devenu une habitude pour les voleurs, se servir des noms d’artistes pour crédibiliser leurs offres bidons auprès de potentielles proies crédules. Une fausse interview d’Alain Chabat circule actuellement, ventant les mérites d’un programme d’investissement. Attention, arnaque.

On appelle ça un deepfake. Une usurpation d’identité via l’Intelligence artificielle (IA) pour promouvoir une grosse arnaque. Alain Chabat est la dernière personnalité publique célèbre à voir son image dértourner par des voleurs sans scrupule. Non, le comédien des mythiques films « La Cité de la Peur » ou « Didier » ne va pas vous proposer d’investir en même temps que lui dans un programme…

Son agent artistique Bertrand de Labbey s’est confié à l’AFP : « Cette arnaque relevée sur le site Internet du programme Cronetrix Form utilise et détourne l’image et les propositions d’Alain Chabat, à son insu ». Attention, donc, à cet abus de confiance flagrant.

D’autant que la page en question utilise aussi le logo du média Le Monde, histoire de gagner en crédibilité. Plus c’est gros, plus ça passe.

« Alain Chabat n’a bien entendu aucun lien quel qu’il soit avec Cronetrix Form, ni avec ces prétendues méthodes d’enrichissement (…) il s’agit d’une pure escroquerie », précise son agent.

Tantôt une interview écrite, tantôt une vidéo détournée via l’IA, les deepfakes prennent de multiples formes : audio, vidéo, écrite. Méfiez-vous des apparences. Ne tombez pas dans le panneau.