Attaque du commissariat de Lorient : 19 gendarmes ont reçu une médaille pour acte de courage

Une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Lorient (Morbihan) avaient été appelés en renfort des forces de police lors de l’attaque du commissariat le 23 mars 2023. Jeudi 1er août 2024, dix-neuf d’entre eux ont été médaillés pour leur acte de courage et de dévouement par les autorités.

Un épisode de violence urbaine

Le 23 mars 2023, Lorient a été le théâtre de scènes de violence intense. Pendant plus de deux heures, des affrontements ont éclaté à la suite d’une manifestation contre la réforme des retraites. Le commissariat et le portail voisin de la sous-préfecture ont été pris pour cibles, les forces de l’ordre faisant face à des jets de projectiles et à des incendies. Quinze policiers et quatre gendarmes ont été légèrement blessés.

Héroïsme reconnu

Parmi les gendarmes décorés, l’ancien chef d’escadron Mathieu Colle, qui dirigeait la compagnie lors des événements, a été particulièrement salué. La sous-préfète de Lorient, Florence Bessy, a souligné leur bravoure : « Vous avez défendu le commissariat et la sous-préfecture avec détermination. Votre intervention a été cruciale. » Elle a également rappelé que dix individus avaient été interpellés suite à ces violences, « dont la plupart sont aujourd’hui en prison. »

Une reconnaissance méritée

Les médailles décernées ce jour-là sont un hommage aux gendarmes qui ont fait preuve de courage face à une situation de chaos. Leur intervention a permis de protéger des infrastructures cruciales et de maintenir l’ordre dans des circonstances extrêmement difficiles.

Alice Leroy