Attaque contre la synagogue de La Grande-Motte : le suspect arrêté après une traque intense

Après des heures de traque, l’homme soupçonné d’avoir incendié la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte (Hérault) a été arrêté samedi soir à Nîmes, dans le quartier sensible de Pissevin. Cette arrestation fait suite à un vaste dispositif de recherche impliquant 200 policiers et gendarmes, après que deux voitures ont été incendiées devant le lieu de culte juif, l’une contenant une bouteille de gaz qui a explosé. La vidéo de surveillance captée à proximité montre le suspect, fuyant les lieux avec un keffieh rouge autour de la tête et un drapeau palestinien à la taille, la crosse d’une arme visible à sa ceinture. Peu après son arrestation, le suspect a ouvert le feu sur les policiers du Raid, qui ont riposté, le blessant au visage.

Cet acte, survenu en plein Shabbat, a suscité l’indignation générale. « Il y a bien eu une volonté de tuer », a déclaré une source proche de l’enquête. Quelques dizaines de minutes plus tard, la synagogue aurait accueilli une cinquantaine de fidèles pour l’office du samedi matin. Seul un policier municipal, intervenu après l’explosion, a été légèrement blessé.

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a immédiatement ouvert une enquête pour tentative d’assassinats terroristes et association de malfaiteurs terroriste. Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus sur place pour exprimer leur soutien à la communauté juive et aux forces de l’ordre. Gérald Darmanin a également ordonné un renforcement des mesures de sécurité autour des lieux de culte juifs sur tout le territoire.

Le suspect, décrit comme un « assaillant déterminé », avait été localisé grâce à des images de vidéosurveillance et des informations obtenues par les services de renseignement. Deux autres personnes de son entourage ont également été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête.

Alice Leroy