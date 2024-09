Arielle Dombasle présidera le festival du film britannique et irlandais de Dinard

L’actrice et réalisatrice Arielle Dombasle a été choisie pour présider le jury du 35e «Dinard Festival du film britannique et irlandais», qui se tiendra du 2 au 6 octobre 2024. Ce festival, qui intègre pour la première fois l’Irlande dans son intitulé, mettra en lumière la vitalité des cinémas britannique et irlandais.

Arielle Dombasle succède ainsi à Catherine Frot, présidente de l’édition précédente. Six films sont en compétition pour décrocher le prestigieux Hitchcock d’Or, dont Bring Them Down de Christopher Andrews et Unicorns de Sally El Hosaini et James Krishna Floyd. En tout, 31 longs métrages seront projetés, dont neuf irlandais, soulignant les liens culturels et financiers qui unissent les deux îles.

Le maire de Dinard, Arnaud Salmon, a salué l’arrivée de Dombasle à la présidence du festival, rappelant que la ville entretient des liens historiques avec le Royaume-Uni. La directrice artistique du festival, Dominique Green, a mis en avant l’importance du cinéma irlandais dans cette édition, soulignant que le festival se veut ouvert et sans frontières.

Arielle Dombasle, 71 ans, a marqué le cinéma français avec des rôles dans des films d’Éric Rohmer et John Malkovich, tout en menant une carrière de chanteuse. Elle s’apprête désormais à mettre son empreinte sur ce festival qui célébrera à la fois les grandes figures du cinéma et la nouvelle génération de talents britanniques et irlandais.

Alice Leroy