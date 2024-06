Aquilino Morelle attaque François Hollande sur sa responsabilité dans la monté du RN

Aquilino Morelle, ancien conseiller politique de François Hollande, a violemment critiqué la candidature de l’ancien président au sein du Nouveau Front Populaire dans un entretien accordé à Marianne. Morelle a accusé Hollande de nourrir une rancune depuis son départ forcé de la présidence en 2016, utilisant la montée du Rassemblement National comme prétexte pour un retour en politique.

Morelle a qualifié cette démarche de « pathétique et indigne », rappelant que c’est Hollande lui-même, par ses « reniements » et en foulant aux pieds le discours du Bourget, qui a désespéré l’électorat populaire de gauche. Selon Morelle, ce désespoir a poussé cet électorat dans les bras du RN. Il a souligné la progression continue du RN sous le quinquennat de Hollande, illustrant ses propos avec les résultats électoraux de Marine Le Pen, qui sont passés de 17,9% en 2012 à 21,3% au premier tour de la présidentielle de 2017, puis à 33,90% au second tour.

Morelle a également rappelé les mauvais résultats de Hollande en Corrèze, son ancien fief, où Marine Le Pen a obtenu 29% au second tour de la présidentielle de 2017, comparé aux 13,31% qu’elle avait réalisés en 2012. Il a conclu en espérant que les Corréziens sanctionneront ce « sinistre bilan » lors des prochaines élections, dénonçant la candidature de Hollande comme une démarche purement personnelle et intéressée.

