Après l’Iran, la France appelle ses ressortissants à quitter le Liban « dès que possible »

Le ministère des Affaires étrangères français a lancé un appel ce dimanche matin, demandant à tous les ressortissants français de quitter le Liban « dès que possible ». Cette décision est motivée par les « risques d’escalade militaire au Proche-Orient », qui rendent la situation particulièrement instable.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/liban

Un contexte sécuritaire instable

Dans son communiqué, le Quai d’Orsay insiste sur l’importance de partir sans délai. « Nous appelons à nouveau l’attention des ressortissants français, en particulier ceux de passage, sur le fait que des vols commerciaux directs et avec escales vers la France sont encore disponibles, et nous les invitons à prendre leurs dispositions maintenant pour quitter le Liban dès que possible », indique le ministère. Le contexte sécuritaire est qualifié de « très volatile », incitant le ministère à déconseiller formellement tout voyage au Liban.

Appels similaires des États-Unis et du Royaume-Uni

Samedi, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient déjà exhorté leurs citoyens à quitter le Liban. David Lammy, chef de la diplomatie britannique, a notamment déclaré : « Mon message pour les ressortissants britanniques est clair : partez maintenant ».

Reprise des accrochages et menaces iraniennes

Les tensions à la frontière libano-israélienne se sont intensifiées avec la reprise des accrochages entre le Hezbollah et l’armée israélienne depuis vendredi. Cette escalade fait suite à la mort du commandant militaire du Hezbollah, Fouad Choukr, tué mardi dans une frappe israélienne à Beyrouth. De plus, le Hezbollah, ainsi que l’Iran et le Hamas, ont promis de venger la mort du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué mercredi à Téhéran. Ali Khamenei, le guide suprême de l’Iran, a menacé Israël d’un « châtiment sévère ».

Préparations israéliennes et soutien américain

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que son pays était à un « niveau très élevé » de préparation pour tous les scénarios possibles, tant défensifs qu’offensifs. En réponse aux risques d’escalade régionale par l’Iran et ses alliés, les États-Unis ont annoncé vendredi qu’ils allaient « modifier leur dispositif militaire » pour « améliorer la protection des forces armées des États-Unis » et « renforcer le soutien à la défense d’Israël ».

Alice Leroy