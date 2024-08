Après les Jeux Olympiques : entre fierté nationale et enjeux politiques

La clôture des Jeux Olympiques hier soir a marqué un moment de fierté nationale, mais aussi le début d’une nouvelle phase d’incertitude politique pour la France. Après des mois de tensions, cet événement a offert à Emmanuel Macron un répit bienvenu. Pourtant, le calendrier politique reste flou, et la question de la nomination d’un nouveau Premier ministre demeure en suspens.

La semaine dernière, certains députés ont été alertés par Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée, sur une possible accélération des événements. Il était question d’une nomination rapide, peut-être dès aujourd’hui, suivie d’un conseil des ministres. Cependant, à l’Élysée, le ton a changé en fin de semaine : « Pas avant la mi-août », assurait-on alors. Cette hésitation semble témoigner d’une volonté du président de prolonger l’effet bénéfique des Jeux, qui ont permis de renforcer l’image du pays sur la scène internationale.

Ce midi, Emmanuel Macron réunira à l’Élysée les acteurs publics et privés des Jeux Olympiques – policiers, pompiers, responsables associatifs et gestionnaires de Crous – pour les remercier et les encourager à poursuivre leur mobilisation. Le président semble déterminé à surfer sur le succès de cet événement pour maintenir un climat d’unité et de fierté nationale.

Toutefois, après cette cérémonie, Macron devra se pencher sur la nomination de son futur Premier ministre. La semaine qui s’ouvre pourrait être décisive, bien que le calendrier s’annonce chargé. Les commémorations du débarquement de Provence le 15 août, de la libération de Bormes-les-Mimosas le 17 août, et celle de Paris le 25 août, précèdent l’ouverture des Jeux paralympiques le 28 août. Ce contexte pourrait repousser encore la formation d’un nouveau gouvernement.

À Matignon, l’incertitude règne. Un conseiller a admis l’absence totale de visibilité sur la fin de la mission actuelle. Une fenêtre pourrait s’ouvrir autour du 19 août pour la nomination d’un nouveau Premier ministre, ce qui entraînerait le départ de Gabriel Attal et de trois autres ministres directement rattachés. Les autres membres du gouvernement continueraient de gérer les affaires courantes, mais un remaniement avant les Jeux paralympiques semble peu probable.

La pression monte néanmoins, car les Français, après avoir voté lors des législatives, attendent que leur choix soit pris en compte. La préparation du budget 2025, en particulier, est urgente. En temps normal, les lettres de cadrage budgétaire auraient été envoyées début août. Or, dans ce contexte incertain, Bercy les a simplement transmises à Matignon, qui les fera suivre au prochain gouvernement.

Sur le plan politique, l’urgence est palpable. Le sénateur LR Philippe Bas, dans une récente tribune au Monde, a souligné la nécessité pour Emmanuel Macron d’agir rapidement, rappelant que la Constitution confère au président la responsabilité de nommer un Premier ministre sans attendre un consensus entre les partis.

Alors que la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques se referme, Emmanuel Macron se trouve à un tournant. La tentation de prolonger l’élan de cette réussite est grande, mais le temps des décisions politiques approche inévitablement. Le pays, après la fête, attend maintenant des réponses.