Après Batman, Colin Farrell en Pingouin, la série très attendue est sortie aujourd’hui sur Max

Top départ d’une des séries les plus attendues de l’année. « The Penguin » (Le Pingouin), la série HBO débarque ce vendredi sur Max. Huit épisodes d’environ 55 minutes. Un spin-off du film The Batman de Matt Reeves, avec un Colin Farrell époustouflant.

De la violence, des injures, des rues sombres, une identité particulière et si familière… The Penguin est particulièrement attendu dans les rues de Gotham City et sur vos écrans de télé, tablette ou smartphone.

Oz Cobb, le Pingouin, est devenu au fil des années un méchant mythique dans l’univers des super-héros. Aperçu brièvement à l’écran dans le dernier Batman, il fallait bien lui consacrer sa propre série. DC et Warner Bros n’ont pas hésité longtemps.

Pour cela, les producteurs n’ont pas lésiné avec les moyens, nous emmenant dans un univers si particulier. L’identité du Pingouin est respectée, ces 8 épisodes renouvellent une fois de plus le genre des séries mafieuses. On ne sait plus par moment si l’on est dans un jeu vidéo, sauce GTA, ou dans un grand Martin Scorsese.

Si Colin Farrell occupe le rôle star, Cristin Milioti (en Sofia Falcone, baronne de la drogue) crève l’écran. Dans un rôle qui lui semble sur-mesure.

À vous de la découvrir à raison d’un épisode par semaine sur plate-forme Max. Le reste de la saison sera mis en ligne à raison d’un épisode par semaine.