Appel au ralliement : Sept ministres de la majorité présidentielle invitent les républicains à une union républicaine

C’est un appel général au ralliement que sept ministres du camp de la majorité présidentielle ont transmis dans une tribune publiée dans Le Figaro au soir du mardi 11 juin. Au sein de cette dernière, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Rachida Dati, Sébastien Lecornu, Christophe Béchu, Franck Riester et Catherine Vautrin, qui en est à l’origine, appellent les membres et électeurs des Républicains à rejoindre une véritable « union républicaine » à leur côté en choisissant le « chemin de la République » pour faire face au Front Populaire et au Rassemblement national.



Ces sept ministres, anciennement membres des Républicains mais ayant choisi de rejoindre le camp présidentiel pour œuvrer aux côtés d’Emmanuel Macron, sont convaincus qu’il existe un véritable « espace commun » entre « la gauche républicaine et la droite républicaine ». Ces derniers écrivent : « Plus que jamais, nous croyons […] qu’il existe une voie pour un front républicain. Nous appelons toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à nous rejoindre ». Ils défendent ainsi leur vision d’une France « de l’ardeur, de l’espoir et de l’unité », et proposent donc une troisième voie « entre le chienlit et la démagogie » pour poursuivre leur projet.



Cette tribune est également l’occasion pour ces ministres de critiquer un peu plus le choix du ralliement au Rassemblement national fait par Éric Ciotti, évoquant ainsi une « manœuvre électorale opportuniste » considérée comme une « dérive » du parti vers un « parti satellite de l’extrême droite ». Le parti de Jordan Bardella est ainsi pointé du doigt pour ses « discours tissus de haine », ses « fausses solutions » ou encore ses « promesses intenables ». Attaquant également le nouveau Front Populaire, ils écrivent regretter « un temps où une gauche républicaine, elle aussi, brûlait de cette même ardeur à défendre notre pays des sirènes extrémistes ».



Face à cela, l’objectif des membres de la majorité présidentielle est ainsi de « faire gagner la République française », dont ils se considèrent être les « seuls à incarner ce choix ».

Simon B.