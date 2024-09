Antoine Reinartz : « On est dans une période où on ne tolère plus »

Dans une récente interview avec franceinfo, Antoine Reinartz, césarisé en 2018 pour 120 Battements par minute, a partagé ses réflexions sur la série La Maison, diffusée sur Apple TV+. Il y interprète Vincent Ledu, un héritier dans l’univers tendu de la haute couture. « Ces grandes maisons de couture […] ne tiennent à rien », déclare-t-il, évoquant la fragilité de cet empire familial soumis à la pression des réseaux sociaux et à la nécessité de se réinventer constamment. Reinartz aborde également la difficulté pour son personnage de se sentir légitime dans son rôle d’héritier. « Même s’il fait quelque chose, comment se dire : ‘je mérite’ ? », s’interroge-t-il. La pression de la perfection dans ce monde exacerbé par l’influence des réseaux sociaux rend l’échec insupportable pour ceux qui héritent d’une position privilégiée. Il déplore également la violence des réseaux sociaux : « On est dans une période où on ne tolère plus », souligne-t-il, ajoutant que des propos mal interprétés peuvent aujourd’hui ruiner des carrières instantanément. Antoine Reinartz se confie également sur son propre parcours, en évoquant son amour précoce pour le cinéma, un intérêt qui l’a poussé à quitter la maison à 15 ans pour rejoindre le Conservatoire. « Depuis tout petit, je faisais des sketchs », se souvient-il. Cet attrait pour la scène et l’art de faire rire a façonné sa carrière. Malgré son succès, il maintient un lien fort avec des enjeux sociaux, se rappelant ses études en solidarité et son travail auprès de détenus, un aspect important pour lui dans sa carrière. Alice Leroy