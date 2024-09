Antoine Griezmann Célébré sur X pour son #AlerteMédaille durant les JO de Paris 2024

Antoine Griezmann a été le héros inattendu des réseaux sociaux durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, grâce à son hashtag #AlerteMédaille. En effet, l’international français, fort de 137 sélections et 44 buts, a pris l’habitude de tweeter à chaque médaille remportée par la France, captivant ainsi l’attention des internautes.

Les Jeux Olympiques c’est fini… mais qu’est-ce qu’on aura kiffé. Merci à tous de m’avoir suivi durant tous les jeux notamment en utilisant le tag #AlerteMedaille.



Il a été utilisé 142 000 fois avec plus de 100 millions d’impressions et 5 millions de likes.



Merci à vous,… https://t.co/BfiYBerQkT — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 16, 2024

Le hashtag #AlerteMédaille, lancé le 31 juillet 2024, a connu un succès phénoménal. Selon les statistiques fournies par le compte officiel de X France, il a généré plus de 102 millions d’impressions et a reçu 5 millions de likes, se plaçant parmi les sujets les plus discutés en France pendant deux semaines consécutives. Même Emmanuel Macron a fait appel à Griezmann pour encourager les Français à suivre les compétitions de près.

À la fin des Jeux, Griezmann a exprimé sa joie sur X : « Les Jeux Olympiques, c’est fini… mais qu’est-ce qu’on aura kiffé ! Merci à tous de m’avoir suivi durant ces jeux, notamment en utilisant le tag #AlerteMédaille. »