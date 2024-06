Antiésmistisme : la tribune polémique du Monde

Publiée hier dans le journal Le Monde, une tribune signée par l’avocat Arié Alimi et l’historien Vincent Lemire a attisé la polémique. Intitulée : “L’antisémitisme de gauche connaît une résurgence incontestable, mais il est instrumentalisé pour décrédibiliser le Nouveau Front populaire”, elle est accusée de hierarchiser l’antisémitisme en fonction des partis poiltiques.

Les deux hommes y affirment dès les première lignes qu’ “il n’y a pas d’équivalence entre l’antisémitisme contextuel, populiste et électoraliste, utilisé par certains membres de La France insoumise, et l’antisémitisme fondateur, historique et ontologique du Rassemblement national.” Le texte a fait réagir de tous les côtés. Loïc Signor, porte-parole du parti Renaissance et candidat aux législatives évoquait ce matin du LCI une tribune “extrêmement choquante”, tout en fustigeant l’antisémitisme du RN.

🗣️ "Cette tribune est extrêmement choquante. L'antisémitisme est à combattre de toutes nos forces (…) Il subsiste encore de l'antisémitisme au RN."



Loïc Signor (@loicsignor), Porte-parole Renaissance et candidat aux législatives, invité de Jean-Baptiste Boursier ⤵️ pic.twitter.com/IrVAnW1eTM — LCI (@LCI) June 21, 2024

Danielle Obono, députée sortante de LFI a elle aussi réagi, en réponse au partage d’Edwy Plenel. S’adressant au journaliste et au deux signataires de la tribune, elle affirme que “on se passera de votre démontage insultant, diffamant et raciste”.

Messieurs Plenel, Alimi et Lemire, qui ne vous êtes jamais intéressés au travail antiraciste de notre mouvement (3 colloques parlementaires, un groupe thématique actif, une formation de cursus renforcé…), on se passera de votre « démontage » insultant, diffamant et raciste. — Députée Obono (@Deputee_Obono) June 20, 2024

Marie-E Desmaisons