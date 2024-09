Annie Genevard : un ancrage rural solide pour réformer l’agriculture en crise

Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs, a été nommée ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt le 21 septembre 2024, succédant à Marc Fesneau. À 68 ans, cette ancienne professeure de lettres classiques, profondément ancrée dans le milieu politique, fait face à une situation agricole critique marquée par des récoltes désastreuses et des crises sanitaires touchant les élevages.

Les principaux syndicats agricoles, FNSEA et Jeunes Agriculteurs (JA), ont immédiatement appelé la nouvelle ministre à prendre des mesures financières d’urgence. Ils demandent la mise en place d’un plan d’indemnisation pour les pertes liées aux mauvaises récoltes et aux maladies animales, ainsi qu’un soutien à la trésorerie des exploitants agricoles. « La colère et l’incompréhension des agriculteurs ne cessent de croître », soulignent-ils, déçus par les promesses non tenues après les mobilisations de l’hiver dernier. Ces organisations exhortent également le gouvernement à relancer les travaux parlementaires pour soutenir durablement l’agriculture française.

Annie Genevard arrive à ce poste avec une solide expérience politique et une connaissance intime des enjeux ruraux. Ayant grandi dans le Doubs, région renommée pour la production du fromage Comté, elle connaît bien le monde agricole. Son parcours est aussi marqué par un engagement politique de longue date, influencé par sa mère, Irène Tharin, ancienne députée et maire. Genevard a gravi les échelons de la politique locale avant de s’imposer sur la scène nationale, enchaînant les mandats à l’Assemblée et occupant des postes à responsabilité au sein des Républicains.

Pour Annie Genevard, les défis sont immenses. Outre les urgences financières, elle devra également répondre aux attentes sur des sujets sensibles comme la régulation du loup et la sauvegarde de la souveraineté alimentaire française. Sa nomination intervient dans un contexte de tensions croissantes dans le monde agricole, entre une jeunesse paysanne en quête de perspectives économiques et un secteur frappé de plein fouet par les crises climatiques et sanitaires.